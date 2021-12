Harry Potter : "Les gens sortaient les uns avec les autres", les acteurs balancent sur les couples en off

Plusieurs couples se seraient formés sur les tournages des films Harry Potter : "Nous étions tous des ados pleins d'hormones"

Les retrouvailles filmées du casting des films Harry Potter promet des infos croustillantes ! Cette réunion anniversaire pour les 20 ans de la saga, intitulée Harry Potter 20th Anniversary - Return To Hogwarts, sera diffusée ce 1er janvier 2022 sur Salto en France (et sur HBO Max aux USA). Et dans cet épisode spécial "retour à Poudlard", Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton ou encore Matthew Lewis ont raconté les coulisses et les secrets de tournage.

Les acteurs des films Harry Potter ont notamment parlé des couples qui se sont formés en off. "Il y avait d'interminables béguins, les gens sortaient les uns avec les autres, puis se séparaient" a ainsi révélé Matthew Lewis, qui a bien changé depuis son rôle de Neville Londubat.