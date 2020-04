Harry Potter : Matthew Lewis (Neville), Evanna Lynch (Luna)... que deviennent-ils ?

C'est en 2011 que la saga Harry Potter a pris fin au cinéma avec la sortie de Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Presque 10 ans après, certains acteurs font toujours parler d'eux. Daniel Radcliffe enchaîne les rôles barrés, comme récemment dans Guns Akimbo, Emma Watson continue de jouer au cinéma et est engagée pour les droits des femmes et Rupert Grint va bientôt être papa. Mais que sont devenus les acteurs qui incarnaient les personnages secondaires ?

Matthew Lewis (Neville)

Matthew Lewis a beaucoup changé depuis qu'il ne joue plus Neville Londubat et ses photos sexy avaient même fait rougir J.K. Rowling ! Après la fin de la saga, il a notamment joué dans deux pièces de théâtre à Londres. On a aussi pu le voir dans des petits rôles au cinéma (Avant toi, Terminal) et à la télévision (Bluestone 42, Ripper Street et Happy Valley). Côté coeur, il est marié depuis 2018 avec Angela Jones. Ils s'étaient... au parc The Wizarding World of Harry Potter ! Cette dernière y travaillait et a croisé l'acteur lors d'une événement.