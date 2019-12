La Guerre des Mondes : Eleanor Tomlinson (Amy) a frôlé la mort sur le tournage

C'est l'un des romans cultes de science-fiction. Publié en 1898, La Guerre des mondes a déjà été adapté au cinéma en 2005 par Steven Spielberg avec Tom Cruise dans le rôle principal. En 2019, ce ne sont pas une mais deux séries qui ont été diffusées : la version co-produite par Canal+ et FOX avec Léa Drucker et Gabriel Byrne et une version de la BBC qui se veut plus proche du roman. C'est cette mini-série en trois épisodes que TF1 diffuse ce lundi 30 décembre dès 21h05.

Eleanor Tomlinson a failli mourir à cause de son costume

Connue pour ses rôles dans Poldark et The White Queen, Eleanor Tomlinson est l'une des héroïnes de La Guerre des Mondes où elle incarne le rôle d'Amy. Le tournage n'a d'ailleurs pas été de tout repos pour la star de 27 ans. Interrogée dans l'émission The Jonathan Ross Show lors de la diffusion de la série au Royaume-Uni en novembre dernier, l'actrice s'est souvenue d'un moment flippant du tournage où elle a frôlé la mort.

Lors d'une scène, son personnage devait sauver un enfant en train de se noyer. Le tournage s'est déroulé dans une piscine et Eleanor Tomlinson a été sacrément handicapée par sa tenue d'époque. "Je devais plonger et nager pour sauver cet enfant. Ce costume-là, quand il est mouillé, il prend le poids du plomb. Je me suis retrouvée assise au fond de la piscine à attendre que les plongeurs viennent me secourir. J'ai pensé : 'Oh mon dieu, je crois que je vais mourir ici'" a raconté la star. Heureusement, elle a pu être sauvée par des professionnels présents sur place. Plus de peur que de mal donc !