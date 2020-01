Guns Akimbo : Daniel Radcliffe se lâche dans le film le plus WTF de l'année

Daniel Radcliffe aime les projets improbables

Grâce à son rôle de Harry Potter, Daniel Radcliffe est millionnaire. Cela signifie qu'il n'a donc plus besoin de s'inquiéter côté argent et qu'il a désormais la possibilité de faire absolument tout ce qu'il veut. Et visiblement, à l'inverse de certains acteurs qui ne rêvent que de jouer dans des films sérieux (chiants ?) afin de gagner un Oscar et pouvoir se la raconter plus tard, ce qui fait kiffer le pote d'Emma Watson et Rupert Grint c'est de s'amuser devant une caméra.

Ainsi, après avoir joué un mec avec des cornes et des pouvoirs (Horns), incarné un cadavre qui pète (Swiss Army Man), s'être glissé dans la peau d'un millionnaire qui se la joue gangster (Insaisissables 2) ou encore donné vie à un employé raté de Dieu (Miracle Workers), Daniel Radcliffe sera cette année à l'affiche du film Guns Akimbo - signé Jason Lei Howden, une comédie d'action dont le mot WTF a été inventé rien que pour elle.

Un film totalement WTF

Ici, Daniel Radcliffe se glissera dans la peau de Miles, un petit loser du quotidien qui va se retrouver victime d'un concept issu du dark web où des inconnus se livrent, malgré eux, un combat mortel, diffusé en direct en streaming. Sélectionné contre son gré, il va alors devoir lutter pour sa survie et sauver sa copine, kidnappée par des organisateurs du "jeu". Le twist ? Il aura pour armes... des flingues cloutés à ses mains. Rien que ça.

Le synopsis vous parait absurde, voire fou ? Attendez de découvrir la bande-annonce ci-dessus. Survitaminé, créatif, inventif, déjanté, spectaculaire, improbable... voilà toute une liste de mots qui résument au mieux ce film. Ça va à 100 à l'heure, ça explose de partout, ça balance autant de gags que de situations sous tension... bref, Guns Akimbo - qui n'a pas encore de date de sortie en France, promet d'être une expérience inoubliable.