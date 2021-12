Harry Potter : Daniel Radcliffe avait un gros crush sur une actrice, et ce n'est pas Emma Watson

Daniel Radcliffe craquait pour une actrice de la saga Harry Potter en off

Après les retrouvailles filmées de Friends et les révélations du casting (comme Jennifer Aniston et David Schwimmer qui craquaient l'un pour l'autre), c'est au tour de la saga Harry Potter d'avoir sa réunion avec les acteurs. Un event pour les 20 ans, baptisé Harry Potter 20th Anniversary - Return To Hogwarts, qui sera diffusé le 1er janvier 2021 sur Salto en France. Aux Etats-Unis, ce sera diffusé sur HBO Max. Et un extrait vidéo a été dévoilé avec Daniel Radcliffe, qui avoue qu'il avait un crush sur une actrice à l'époque des tournages des films.

Eh non, Daniel Radcliffe n'avait pas le béguin ni pour Emma Watson (Hermione Granger), ni pour Bonnie Wright (Ginny Weasley). Il a eu un coup de foudre pour Helena Bonham Carter, qui jouait Bellatrix Lestrange, l'une des ferventes supporters de Voldemort. Malgré leur différence d'âge, à savoir 23 ans d'écart, il avait 22 ans et elle avait 45 ans en 2011 (lors du dernier film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2), Daniel Radcliffe était épris de la star. Apparemment, ils étaient très complices dans les coulisses, hors caméras. Au point qu'il a eu un véritable coup de coeur pour sa partenaire de jeu.

L'acteur a partagé une lettre d'amour qu'il lui avait écrite après le tournage

Daniel Radcliffe avait même écrit un petit mot, une sorte de lettre d'amour, une fois le tournage du dernier volet terminé. Une note qu'il a lue face caméra pour les retrouvailles, pour le plus grand plaisir des fans de Harry Potter (Potterheads pour les intimes) : "Cher Helena Bonham Carter, c'était un plaisir d'être ta co-star et ton dessous de verre dans la mesure où je finissais toujours par tenir ton café", "Je t'aime vraiment et j'aurais aimé naître dix ans plus tôt pour avoir une chance".

Pour rappel, l'interprète d'Hermione Granger aussi avait un crush sur une personne du casting. Emma Watson était amoureuse de Tom Felton (Drago Malefoy) mais se serait pris un vent.