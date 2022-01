Harry Potter, des retrouvailles un peu bidons : Rupert Grint a en fait tourné à distance

Et pour cause, Rupert Grint était au Canada sur le tournage de Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro, qui devrait arriver en 2022 sur Netflix. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être présent avec Emma Watson et Daniel Radcliffe à Londres. Mais il a quand même tourné l'émission depuis Toronto, grâce à une équipe déplacée là-bas spécialement.

C'est la photographe Caitlin Cronenberg, qui a confirmé sur Instagram : "Qui a été ému en regardant le 20ème anniversaire d'Harry Potter : Retour à Poudlard ? Une de mes grandes sources d'inspiration, @marcogrob, a réalisé les superbes illustrations clés de cette émission spéciale, et on m'a demandé de photographier @rupertgrint qui tournait à Toronto et n'a pas pu se rendre à Londres pour le tournage principal". Elle et son équipe ont "essayé de faire correspondre parfaitement l'éclairage avec celui de Londres".

Les fans avaient deviné que l'interprète de Ron avait été jouté au montage... grâce au vernis d'Emma Watson

De nombreux Potterheads s'étaient rendus compte que Rupert Grint n'était pas sur le plateau pour de vrai. En effet, sur les réseaux comme Twitter, beaucoup ont trouvé qu'il avait des réactions étranges et décalées par rapport à celles d'Emma Watson et Daniel Radcliffe. Et dans les crédits de fin, plusieurs fans avaient aussi repéré qu'une équipe était située à Toronto, en plus de celle de Londres.