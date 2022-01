Harry Potter, la réunion : voici pourquoi J.K. Rowling n'apparaît que dans d'anciennes interviews

La bande-annonce de l'émission retrouvailles de Harry Potter : pourquoi J.K. Rowling n'apparaît que dans d'anciennes vidéos

Ce samedi 1er janvier 2022, c'est ambiance Harry Potter : la réunion des acteurs, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, est dispo sur Salto depuis 9h30. Si on y retrouve Daniel Radcliffe, Emma Watson ou encore Rupert Grint en plateau, vous ne verrez pas J.K. Rowling intérargir avec eux. L'autrice de la saga n'apparaît que dans d'anciennes vidéos. Mais pourquoi ? On a la réponse et ce n'est pas tout à fait ce que vous pensez.