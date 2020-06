Daniel Radcliffe s'oppose sans détour à J.K. Rowling après ses tweets anti-trans

Daniel Radcliffe répond aux tweets anti-trans de J.K. Rowling

Non, le personnage principal des films Harry Potter, Daniel Radcliffe, n'est pas d'accord avec tous les propos de l'auteure des livres sur le célèbre sorcier, J.K. Rowling. La romancière a été de nouveau pointée du doigt pour ses tweets anti-trans, auxquels l'acteur a répondu. Sur le site de l'association The Trevor Project, celui qui incarnait Harry Potter sur grand écran a d'abord tenu à préciser : "Je me rends compte que certains organes de presse voudront probablement dépeindre cela comme une bagarre entre J.K. Rowling et moi-même, mais ce n'est vraiment pas de cela qu'il s'agit, ni de ce qui est important en ce moment".

"Si Jo (J.K. Rowling, ndlr) est sans aucun doute responsable du cours que ma vie a pris, en tant que personne avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler et qui continue à contribuer au projet Trevor depuis 10 ans, et en tant qu'être humain, je me sens obligé de dire quelque chose en ce moment" a continué d'expliquer celui qui a confirmé être toujours en contact avec des acteurs de la saga Harry Potter comme Rupert Grint (Ron Weasley) et Tom Felton (Drago Malefoy).

"Les femmes transgenres sont des femmes" a-t-il rappelé, et "toute déclaration contraire va à l'encontre de leur identité et leur dignité et à l'encontre de tous les conseils donnés par des associations professionnelles de soins de santé qui ont beaucoup plus d'expertise sur ce sujet que Jo ou moi".

"J'espère que ces commentaires n'entacheront pas" les livres Harry Potter

Daniel Radcliffe a aussi peur que les fans de J.K. Rowling ne voient plus les livres Harry Potter de la même façon à cause de cette polémique. "A toutes les personnes qui pensent maintenant que leur expérience des livres (Harry Potter, ndlr) a été ternie ou diminuée, je suis profondément désolé de la douleur que ces commentaires vous ont causée" a-t-il confié, "J'espère vraiment que vous ne perdrez pas entièrement ce qui vous était précieux dans ces histoires".

"Si ces livres vous ont appris que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de tout surmonter ; s'ils vous ont appris que la force se trouve dans la diversité, et que les idées dogmatiques de pureté conduisent à l'oppression des groupes vulnérables ; si vous croyez qu'un personnage particulier est trans, non binaire, ou fluide de genre, ou qu'il est gay ou bisexuel ; si vous avez trouvé dans ces histoires quelque chose qui a résonné en vous et qui vous a aidé à un moment quelconque de votre vie - alors c'est entre vous et le livre que vous avez lu, et c'est sacré" a ajouté le comédien qui était prêt à reprendre son rôle de sorcier dans Les Animaux Fantastiques, "et j'espère que ces commentaires n'entacheront pas trop cela".