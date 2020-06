Harry Potter : les acteurs toujours en contact aujourd'hui ? Daniel Radcliffe répond

Il y a quelques semaines, la famille Harry Potter s'est agrandit. Non, J.K. Rowling n'a pas écrit une suite à sa saga littéraire, mais Rupert Grint - l'interprète de Ron Weasley dans la franchise cinématographique, est devenu papa pour la toute première fois. Et visiblement, les fans n'étaient pas les seuls à vivre cette nouvelle comme une claque en pleine figure.

Des acteurs toujours en contact

Interrogé dans l'émission Today Show Australia sur ses liens avec les autres acteurs de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe a dans un premier temps dévoilé une nouvelle qui devrait réchauffer le coeur de tous, "Est-ce qu'on est toujours en contact ? Absolument. On n'est plus aussi proches qu'on a pu l'être, mais j'ai par exemple envoyé quelques messages à Rupert et Tom [Felton] tout récemment". L'amitié est donc plus forte que la magie, c'est beau.

Et pour les plus curieux d'entre vous, l'ex-sorcier à lunettes n'a pas hésité à préciser la raison de tels sms, "C'était pour parler du bébé de Rupert. (...) Je suis tellement heureux pour lui et Georgia [la compagne de Rupert]. Il va être un père incroyable".

Gros coup de vieux pour Daniel Radcliffe

Cependant, si Daniel Radcliffe est très content pour son ami, cette jolie nouvelle l'a clairement pris de court. Avec amusement, il n'a en effet pu s'empêcher d'ajouter, "C'est encore fou pour moi d'imaginer qu'on est désormais arrivés à ce stade de notre vie où l'on a des enfants. Et je suis sûr que ça a donné un coup de vieux à tout le reste du monde".

Cette situation va-t-elle enfin convaincre l'acteur de reprendre son rôle pour une future adaptation de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, dont l'histoire suit le trio Harry, Hermione et Ron à l'âge adulte entourés de leurs enfants ? A suivre...