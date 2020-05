Rupert Grint (Harry Potter) : l'interprète de Ron est papa pour la première fois

Coup de vieux pour tout le monde. Alors que TF1 rediffuse actuellement la saga cinématographique Harry Potter, nous permettant de (re)découvrir le trio Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint à la fois jeune et tout mignon, on vient d'apprendre que l'inégalable interprète de Ron Weasley... est désormais papa.

Rupert Grint est papa

En avril dernier, lui et Georgie Groome - sa compagne, annonçait leur joie d'attendre leur premier enfant. Ce jeudi 7 mai, le couple a finalement pris tout le monde par surprise en annonçant déjà sa naissance. Dans un communiqué adressé à la presse, le porte-parole des amoureux y a notamment dévoilé ceci : "Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis de confirmer la naissance de leur petite fille".

Cependant, rassurez-vous, il n'y a rien de magique dans cette naissance rapide. Au contraire, Rupert Grint et Georgie Groome - ensemble depuis 2011, maîtrisent parfaitement leur communication et se plaisent à rester dans l'ombre, bien loin des magazines people. A ce sujet, le porte-parole l'a d'ailleurs précisé, le couple ne veut pas être dérangé et souhaite profiter calmement de cette nouvelle vie, "Nous vous demandons de respecter leur intimité durant cette période très spéciale." Autrement dit, il faudra faire preuve de patience avant de connaître le nom de l'enfant et son visage.

Félicitations aux jeunes parents et bon courage !