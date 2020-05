Harry Potter et la Coupe de Feu diffusé en accéléré sur TF1 ? Les fans en colère

C'est désormais une petite tradition en cette période compliquée, chaque mardi TF1 diffuse l'un des films de la saga Harry Potter. Et ce mardi 5 mai 2020, c'est La Coupe du Feu - le 4ème épisode marqué par la présentation de nouvelles écoles de magie, le retour de Voldemort et un célèbre bal, qui a été proposé à près de 7 millions de téléspectateurs. Un joli succès ? Oui, mais cela n'a pas empêché la chaîne de se retrouver au centre d'une polémique.

Une version accélérée d'Harry Potter sur TF1

Alors qu'une téléspectatrice américaine a récemment repéré une scène supplémentaire inédite lors de la diffusion du film aux USA, un internaute français a de son côté fait une découverte plus étonnante hier. @Sunburis l'a dévoilé sur Twitter, TF1 a diffusé La Coupe de Feu... en version accélérée : "Harry Potter et la Coupe de Feu est le film le plus long de la saga. Du coup TF1 diffuse le film en légèrement accéléré pour rester dans les temps ça fait trop bizarre. Les voix semblaient un peu plus aiguës que la normale donc j'ai vérifié et c'est bien en vitesse x1.1 ou x1.2".

Et forcément, il n'en fallait pas plus pour choquer et énerver de nombreux fans. Ainsi, vous pouvez le découvrir ci-dessous, nombreux sont ceux à avoir poussé un coup de gueule à l'encontre de la chaîne : "Cette insulte au cinéma, pire non annoncée..", "quel intérêt de faire ça ?... autant ne pas le diffuser dans ce cas !", "Entrecouper les films d'innombrables pubs ne suffisant plus, voilà que #TF1 oblige à regarder #HarryPotter en speed watching. Vraiment aucun respect pour les téléspectateurs."

Une situation logique

Pourtant, si cette révolte est légitime, il est important de noter que TF1 n'est pas véritablement responsable d'une telle situation. Comme l'ont très justement fait remarquer d'autres internautes, cet effet d'accélération est en réalité logique et inévitable. La raison ? Au cinéma ou sur les Blu-ray, les films sont proposés en 24 images par secondes. Or, une diffusion télé normale s'effectue en 25 images par secondes. De fait, quand une chaîne propose un film, celui-ci est généralement diffusé dans son format initial MAIS se retrouve contraint de passer à une cadence différente. Et c'est cela qui explique cette étrangeté technique.

Et ce sujet touche évidemment toutes les chaînes télé en France, mais également tous les films et toutes les séries (et même les chansons à la radio). Surtout, c'est un détail qui passe normalement totalement inaperçu, sauf si - comme c'est le cas avec Harry Potter, les fans connaissent les films par coeur ou restent jusqu'au générique et constatent qu'il défile plus vite qu'habituellement...