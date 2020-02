Daniel Radcliffe prêt à jouer Harry Potter dans Les Animaux Fantastiques ? Il répond

Entre 2001 et 2011, Harry Potter a cartonné en salles, remportant au total plus de 7 milliards de dollars de recettes dans le monde entier. Pour beaucoup, Daniel Radcliffe est et restera Harry Potter, le jeune sorcier à lunettes qui a combattu Voldemort. Pourtant, depuis la fin de la saga, l'acteur s'efforce de surprendre le public avec des rôles souvent WTF comme dans Swiss Army Man ou Guns Akimbo prévu pour 2020.

Daniel Radcliffe prêt à rejouer Harry Potter ?

Il y a quelques mois, Tom Felton (aka Drago Malfoy) confiait qu'il n'était pas certains que les acteurs de la saga originale puissent un jour rejouer leurs personnages. Un sentiment partagé par Daniel Radcliffe qui a plusieurs fois expliqué qu'il ne souhaitait pas forcément reprendre son rôle de Harry Potter. Et l'acteur n'a pas changé d'avis. Interrogé par le site de Variety sur une possible apparition dans la franchise Les Animaux Fantastiques, l'acteur a déclaré : "Je ne pense pas. Je n'aime pas dire non à ce genre de choses mais ce n'est pas une chose que j'ai hâte de faire. Je pense que ces films se sont détachés et qu'ils s'en sortent très bien sans nous. Je suis heureux que ça reste comme ça" a-t-il déclaré. Dans Les Animaux Fantastique 2 dont l'action se déroule bien avant l'histoire du jeune sorcier, les fans ont pu voir Dumbledore version jeune, joué par Jude Law mais c'est donc mort pour revoir Harry.

Il faut dire que Daniel Radcliffe a réussi à se détacher du personnage et avoue être très satisfait de l'évolution de sa carrière depuis la fin de la saga. "J'aime ce qu'est ma vie aujourd'hui. Je ne dis pas que je ne ferais plus aucune franchise mais j'aime la flexibilité que j'ai avec ma carrière. Je ne veux pas me mettre dans une situation où j'ai signé pour une saga pour des années" a ajouté l'acteur. En plus de Guns Akimbo, Daniel Radcliffe sera bientôt à l'affiche du film Escape from Pretoria et est également la star de la comédie Miracle Workers dont la saison 2 est actuellement diffusée aux Etats-Unis.