Les Animaux Fantastiques 3 : comme Johnny Depp, 6 autres acteurs remplacés dans un film

Ciao Johnny Depp, bonjour Mads Mikkelsen. Ce mercredi 13 avril 2022, Les Animaux Fantastiques 3 : les secrets de Dumbledore sort (enfin) en salles. Un long métrage qui s'est fait attendre mais surtout qui apporte un grand changement chez le personnage de Gellert Grindelwald puisque c'est désormais Mads Mikkelsen et non plus Johnny Depp qui l'incarne. Et l'acteur n'est pas le seul à avoir été remplacé au casting d'un film. Zoom sur 6 autres personnages joués par deux acteurs au cinéma.

Rachelle Lefèvre dans la saga Twilight Dans le premier et le second film de la saga Twilight, c'est Rachelle Lefèvre qui jouait la grande méchante, Victoria. Sauf que pour le troisième film dans lequel Victoria devait tenir un rôle plus important, c'est Bryce Dallas Howard qui a hérité du personnage. Une décision qui n'avait rien à voir avec une envie de Rachelle Lefèvre : l'actrice a en réalité été écartée de la saga. Et elle n'avait pas hésité à s'en plaindre ! Officiellement, l'actrice aurait été écartée car elle travaillait sur un autre projet, un faux prétexte selon elle puisqu'elle ne devait tourner ce projet que durant 10 jours. "Sachant que le tournage du film durerait des mois, je ne m'étais jamais imaginé que je perdrais mon rôle pour 10 jours." avait-elle expliqué.

Richard Harris dans la saga Harry Potter Dans la saga Harry Potter, plusieurs personnages ont été joués par différents acteurs. Mais l'un des exemples les plus marquants est celui d'Albus Dumbledore (joué par Jude Law dans Les Animaux Fantastiques). Dans les deux premiers films, c'est Richard Harris qui incarnait le directeur de Poudlard puis Michael Gambon a repris le rôle dans le 3ème volet. Pourquoi ? La raison est toute simple : Richard Harris est décédé entre les deux tournages et a donc dû être remplacé. Pas de drama donc.

Terrence Howard dans Iron Man 2 Aviez-vous remarqué que James Rhodes alias War Machine a changé de visage ? Dans le premier Iron Man, il est joué par Terrence Howard, vu depuis dans la série Empire puis par Don Cheadle. Selon Terrence Howard, la production du film aurait voulu l'arnaquer en lui proposant un salaire moins important pour la suite, alors que le personnage était censé avoir un rôle plus important. L'acteur n'avait pas hésité à tacler Robert Downey Jr qui, lui, a touché un salaire fou pour la suite des films Iron Man.

Katie Holmes dans la trilogie Batman de Christopher Nolan Présente au casting de Batman Begins en 2005, Katie Holmes incarnait Rachel Dawes, la petite amie de Bruce Wayne. Sauf que l'actrice a finalement refusé de reprendre son rôle pour The Dark Knight. C'est Maggie Gyllenhaal qui lui a succédé. Officiellement, c'est un emploi du temps qui serait à l'origine de cette décision. "Katie n'était plus disponible pour le rôle ce qui ne m'a pas rendu très heureux" avait confié Christopher Nolan sur le départ de l'actrice. De son côté, Katie Holmes a confié ne pas avoir de regret concernant son départ de la franchise.

Claudia Wells dans Retour vers le futur Il y a eu comme un changement entre le premier et le deuxième film Retour vers le futur. Dans le premier volet, c'est Claudia Wells qui jouait Jennifer, la petite amie de Marty. Mais dans la suite, c'est Elisabeth Shue qui a hérité du rôle. C'est en fait Claudia Wells qui a décidé de ne pas revenir à cause de soucis personnels : sa mère était malade à l'époque. "Il se passait tellement de choses dans ma vie personnelle que je n'ai jamais considéré reprendre ce rôle et, au fond de moi, je sais que c'était le bon choix" avait-elle confié au Huffington Post. Et Jennifer n'est d'ailleurs pas la seule à avoir changé de visage puisque Crispin Glover qui jouait le rôle du père de Marty a lui aussi été remplacé par Jeffrey Weissman. Cette fois, c'est une question de salaire qui a fait pencher la balance.

Rachel Weisz dans La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon En 1999, Rachel Weisz incarnait Evie dans le film La Momie qui a eu une suite, Le retour de la momie, en 2001. Si l'actrice a joué dans les deux premiers volets, elle n'était plus au programme du troisième volet et a été remplacée par Maria Bello. L'actrice n'a jamais dévoilé pourquoi elle n'avait pas repris son rôle mais, selon les rumeurs, elle aurait refusé de s'éloigner de sa famille (le tournage avait lieu durant 5 mois en Chine).

