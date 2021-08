Clem saison 12 : Jérôme de retour mais sans Benoît Michel, voici son remplaçant

Comme l'expliquent nos confrères, Jérôme devrait revenir en France après 10 ans d'absence et souhaitera "reprendre sa place de père auprès d'Emma". Un retour qui sera forcément compliqué pour Clem et toute sa famille, notamment pour son nouveau compagnon, Matthieu (Loup-Denis Elion). A noter que François-David Cardonnel ne sera pas le seul nouveau de cette 12e saison : Héléna Noguerra rejoint aussi le casting dans le rôle d'Iris Khan, une prof de Valentin (Thomas Chomel) et Izia (Lily Nambininsoa).

Pourquoi Benoît Michel a-t-il quitté Clem ?

Quelques années après avoir fait ses adieux à Clem, Benoît Michel que l'on a depuis pu voir dans Un si grand soleil ou Astrid et Raphaëlle, s'était confié sur les raisons de son départ. L'acteur a expliqué que les tournages lui prenaient beaucoup de temps et qu'il n'avait "pas trop la possibilité de faire des choses sur le côté". "Je pense que ça s'est fait à un bon moment et c'était une décision mûrie. J'ai fait ça pendant cinq ans, c'était une bonne expérience mais il fallait que ça tourne. Et ça prend tellement de temps que tu as du mal à faire d'autres choses à côté." avait-il confié à Télé Loisirs.