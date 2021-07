Clem saison 12 : le tournage a commencé, tout ce que l'on sait déjà sur la suite

Du changement au programme

La saison 12 de Clem arrivera donc dans quelques mois sur TF1, sûrement à la rentrée. En attendant les 6 nouveaux épisodes, Agustin Galiana a donné quelques infos sur la suite en interview avec Allociné. Il a notamment annoncé du changement : "On va essayer de donner un peu plus de lumière à la série en tournant durant l'été. Pour ne pas être tout le temps avec des foulards et des bonnets (rires). Clem c'est une série lumineuse à la base, qui rappelle un peu l'Espagne. On est les enfants d'une Espagnole après tout. Un peu de soleil ça ne peut que faire du bien à la série."

Un nouveau départ

Attendez-vous donc à un nouveau départ : "Les choses vont être un peu plus stables cette année. Les auteurs vont davantage se concentrer sur les personnages principaux. À priori. C'est la seule information que j'ai à ce jour", a aussi confié Agustin Galiana. Ne reste plus qu'à connaître la date de diffusion officielle de la saison 12 de Clem !