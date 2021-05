Clem saison 12 officialisée : Lucie Lucas sera de retour sur TF1 pour la suite

La saison 12 de Clem officialisée, Lucie Lucas sera de retour sur TF1

Alors que la saison 11 de Clem vient tout juste de se finir sur TF1 (elle a été diffusée entre le 19 avril et le 3 mai 2021), la suite a été confirmée. En effet, la saison 12 de Clem est une réalité, elle a été officialisée par TF1. Les fans de la série phare de la première chaîne d'Europe vont donc retrouver Lucie Lucas dans le rôle de Clem ou encore Thomas Chomel qui incarne Valentin.

Vanessa Clément, la productrice artistique de Clem, avait confié à Allociné que ce serait grâce aux audiences si la suite était officialisée. "Officiellement, nous n'avons aucune confirmation de la suite. Nous avons besoin que le public soit au rendez-vous jusqu'au bout pour que TF1 nous renouvelle sa confiance" avait-elle détaillé, et "on est très content et très fier d'arriver à ça au bout de 11 saisons. D'arriver encore à se réinventer sans avoir jamais l'impression de se répéter". Le casting (qui a bien changé au fil des saisons) était en tout cas prêt à resigner pour une nouvelle saison. "On est prêts à continuer la série" avait ainsi déclaré Agustin Galiana, qui joue Adrian, à La Voix du Nord.

Qu'est-ce qui nous attend dans la saison 12 de Clem ?

Et Vanessa Clément pensait déjà à une éventuelle saison 12 avant qu'elle soit confirmée. Ce qu'elle voyait pour la suite ? "Ce qui est certain, c'est que nous avons encore beaucoup d'histoires à raconter" avait-elle avoué à Allociné, "Tout est possible pour l'avenir des personnages. On a la sensation qu'on ouvre vraiment le champ des possibles à la fin de cette saison 11".

Agustin Galiana avait de son côté précisé à La voix du Nord : "Il y a tellement de situations familiales que je pense qu'on a encore plein d'histoires à raconter. Clem, Adrian, Valentin, Salomé, Marie-France... ce sont tous des personnages qui font partie de la famille du public depuis 11 ans". On se dit donc que la saison 12 devrait donc montrer Valentin dans sa nouvelle vie de papa et d'étudiant, mais pas que. Les histoires familiales de la série, comme dans la vie, risquent d'être encore nombreuses.