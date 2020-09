Clem : les personnages au début de la série VS aujourd'hui, les avants-après

Hicham (Kevin Elarbi)

Il était un ami proche de Clem, Julien et Alyzée (dont il était secrètement amoureux). Il a d'ailleurs vécu en colocation avec les deux BFF et Valentin. Kevin Elarbi, qui joue ce personnage attachant, avait annoncé son départ en pleine saison 9. Sur son compte Instagram, il avait prévenu être absent : "Après avoir parlé avec la production ce matin, il n'y a que 3 soirées cette année et #Hicham n'aurait pas eu d'enjeux artistiques du tout et n'aurait été là que pour être là, ce qui ne va pas forcément avec ma vision du métier de comédien, même si retrouver toute cette famille quelques jours m'aurait comblé le coeur. Il n'est pas mort cela dit et risque de revenir dans les saisons prochaines, peut-être".