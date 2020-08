Clem saison 10 : premières informations et date de diffusion enfin dévoilées

Hallelujah, Clem va effectuer son grand retour sur TF1 à la rentrée. Un an et demi après la diffusion du dernier épisode de la saison 9, c'est le 14 septembre prochain que le premier épisode de la saison 10 (qui en comptera 6) sera diffusé. Et sans surprise, cette nouvelle année sera une nouvelle fois mouvementée pour tous les personnages.

Nouveaux soucis à la maison

D'après les informations de Puremedias, Clem (Lucie Lucas) retrouvera un certain équilibre dans sa vie au début de cette saison 10, que ce soit au niveau du travail ou de sa relation avec Fred (Guillaume Faure), mais celui-ci sera très fragile. La faute d'abord au mystère entourant son accident de voiture qui continuera de la hanter, mais également... aux nouveaux problèmes de santé d'Emma (Elina Solomon), sa fille.

Et concernant Valentin (Thomas Chomel) ? Suite au saut dans le temps orchestré l'an passé, celui-ci sera dans une phase adolescente difficile à aborder pour Clem. Entre ses premières peines de coeur et la découverte de ses engagements et convictions, des conflits mère/fils pourraient régulièrement éclater à la maison. Il est loin le temps des câlins, bisous et de l'innocence des premières saisons.

Burn out et problèmes financiers

Enfin, du côté des autres héros de Clem, on sait déjà que Salomé (Joséphine Berry) va frôler le burn out à cause de sa double casquette d'interne en médecine et pompier volontaire (de quoi la motiver à se réorienter ?), qu'une nouvelle héroïne prénommée Izia (Lily Nambininsoa) débarquera chez France (Carole Richert) et Michel (Jean Dell) ce qui ne laissera pas indifférente Victoire (Elsa Houben), et qu'Adrian (Agustin Galiana) sera en proie à de terribles difficultés financières qui pourraient le pousser à devenir... escort-boy. Rien que ça.