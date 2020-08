Clem saison 10 : Agustin Galiana tease un changement surprenant pour Adrian

Que va-t-il se passer dans la saison 10 de Clem ? Même si les nouveaux épisodes débarqueront qu'en septembre sur TF1, on a déjà les premières infos. Au programme ? La vérité sur l'accident va enfin éclater, Valentin et Clem vont tenter de sauver un de leurs proches malade, Cristiana Reali (Les Bracelets rouges) et Juliette Arnaud (Arrête de pleurer Pénélope) seront présentes avec des "rôles importants" ou encore Adrian "va devoir faire des choix auxquels il n'était pas préparé".

Agustin Galiana parle de la saison 10 de Clem

Comme devenir escort-boy par exemple ? Eh oui, le personnage d'Agustin Galiana n'aura pas d'autres choix que de se lancer dans cette activité, dans la saison 10 de Clem, pour s'en sortir après le départ d'Alizée (Elodie Fontan) : "Je suis sans emploi et me retrouve seul avec mon enfant dans un grand appartement. Ce nouveau volet va donc raconter l'histoire d'un papa célibataire qui essaie de s'en sortir. Il va taire ses problèmes pour éviter d'importuner les autres et ira même jusqu'à devenir escort-boy. Dans les fictions, nous évoquons souvent les problèmes des femmes. Mais c'est important de souligner aussi ceux des hommes...", explique l'acteur à TV Mag.

Un autre projet avec TF1

En plus de la saison 10 de Clem, Agustin Galiana a rejoint le casting d'Ici tout commence, le spin-off de Demain nous appartient centré sur le personnage de Maxime (Clément Remiens). L'acteur jouera aux côtés de Clément Remiens, mais aussi de Vanessa Demouy, Frédéric Diefenthal , Azize Diabaté, Terence Telle, Francis Huster, Elsa Lunghini, Benjamin Baroche (Profilage) ou encore Catherine Marchal. Le tournage a déjà commencé dans le département du Gard.