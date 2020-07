Ici tout commence : Clément Remiens, Azize Diabaté, Agustin Galiana... le casting dévoilé

En novembre 2019, TF1 partageait son envie de développer une nouvelle série quotidienne après Demain nous appartient. Très rapidement, Ici tout commence a été annoncé comme un spin-off du show original, mais la chaîne n'a pas confirmé l'info, elle ne l'a pas non plus démentie : "il s'agirait soit d'une déclinaison directe de Demain nous appartient, soit d'une histoire totalement inédite, mais qui ferait appel à des comédiens à l'affiche ou ayant déjà joué dans Demain nous appartient", a-t-elle simplement confié au Figaro. Il s'est ensuite murmuré que Clément Remiens serait à la tête de ce futur projet.

Clément Remiens et deux autres acteurs de Demain nous appartient dans Ici tout commence

Aujourd'hui, on en sait enfin plus sur Ici tout commence : la chaîne a dévoilé le casting officiel de sa nouvelle série en vidéo sur Twitter. L'occasion de découvrir que Clément Remiens, Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal délaisseront Demain nous appartient pour son supposé spin-off. Et comme l'a confirmé Allociné, les trois acteurs reprendront leurs personnage de DNA, Maxime Delcourt, Rose et Antoine, mais ce n'est pas tout : Clément Remiens a bien été choisi pour devenir le héros de Ici tout commence.

D'après le synopsis, Maxime pourrait bien intégrer une école de gastronomie rythmée "autour des questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations". Il reviendra de temps en temps dans la série originale. On comprend donc mieux pourquoi le frère de Judith a voulu s'associer avec Bart et Gabin pour leur food-truck sushis dans Demain nous appartient.

Agustin Galiana, Azize Diabaté... la suite du casting

En plus de Clément Remiens , Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal , on retrouvera des acteurs et actrices bien connu(e)s du petit écran dans Ici tout commence. Leurs noms ? Azize Diabaté (Les Bracelets rouges), Agustin Galiana (Clem), Terence Telle (Danse avec les stars 9), Elsa Lunghini, Benjamin Baroche (Profilage), Catherine Marchal, Bruno Putzulu et Francis Huster.

On fera aussi la connaissance de trois jeunes comédiennes, qui en sont au début de leur carrière, comme Clément Remiens au démarrage de Demain nous appartient : Aurélie Pons, Lucia Passaniti et Julie Sassoust.