Azize Diabaté (Les Bracelets rouges) : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur lui

4. La star dont il est fan

Et quand on parle de rap, Azize Diabaté a une idole qui l'inspire : Jul ! Il avoue être fan du rappeur marseillais et rêve même de collaborer avec lui. Parmi les autres stars qui inspirent l'acteur ? On retrouve La Fouine, Rohff et même... Fatal Bazooka ! C'est un de ses amis, Jérôme, qui l'a poussé à se lancer dans la musique. "Tout ce que j'ai envie de faire et que je fais dans ma vie, c'est grâce à lui." avait-il confié dans une interview à Aficia. Et pour cause, c'est aussi ce Jérôme qui l'a poussé à passer son premier casting.

5. Il est très proche de sa mère

Azize Diabaté ne quitte jamais sa maman, avec qui il s'était affiché dans Danse avec les Stars. L'acteur n'a jamais connu son père qui est mort alors qu'il n'avait que 1 an. Derrière sa bonne humeur se cache donc une histoire assez sombre. D'autant plus que, depuis des années, sa mère souffre d'une sclérose en plaques. "Je suis tout le temps avec elle, nous passons beaucoup de temps à rire ensemble. Si j'ai cette personnalité, c'est grâce à elle" avait-il confié dans une interview à TVMag.