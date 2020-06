Demain nous appartient va avoir un spin-off, premières infos sur cette nouvelle série de TF1

Vous avez souffert durant le confinement face à l'absence d'épisodes inédits de Demain nous appartient ? TF1 a entendu votre douleur et s'apprête à récompenser votre fidélité à l'aide d'une très grosse surprise. Ara Aprikian (directeur général des contenus du groupe TF1) vient de l'annoncer au Figaro, la série portée par Ingrid Chauvin va prochainement avoir le droit à une petite soeur.

Un spin-off pour Demain nous appartient

En effet, c'était dans les tuyaux depuis un moment, une nouvelle fiction quotidienne sera diffusée à la suite de Demain nous appartient dès l'automne prochaine et sera intitulée... Ici tout commence. Au programme ? A en croire les premières informations, cette série tentera d'innover vis-à-vis de ce qui se fait habituellement sur TF1, France 2 (Un si grand soleil) ou France 3 (Plus belle la vie) en ne se concentrant plus sur la vie d'une ville et de ses habitants, mais en plongeant son action dans un lieu professionnel commun : "L'histoire se nouera autour de la vie d'une école de gastronomie, autour des questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations." Une idée intéressante sur le papier qui nous laisse espérer des intrigues moins répétitives qu'à Sète.

Des crossovers à venir

A l'heure actuelle, peu de détails sont malheureusement connus sur ce projet, même si on sait déjà que le tournage se déroulera notamment en Camargue. De même, il est encore trop tôt pour connaître les noms des futurs acteurs qui porteront ce spin-off, mais Ara Aprikian a dans un premier temps assuré que la recette du succès de DNA sera respectée au sein de ce casting, "Il y aura évidemment beaucoup de jeunes comédiens mais aussi, pour les rôles d'adultes, des visages bien connus du grand public", avant de promettre quelques crossovers très prometteurs, "Certains personnages de Demain nous appartient pourront (...) faire leur apparition dans le nouveau feuilleton. Nous tisserons de temps en temps des passerelles, dans les deux sens".

Comme quoi, 2020 c'est pas si mal finalement.