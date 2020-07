Demain nous appartient : Maxime (Clément Rémiens) à la tête du futur spin-off de la série ?

TF1 va lancer une autre série façon Demain nous appartient

TF1 a récemment officialisé la nouvelle, c'est à l'automne prochain qu'elle diffusera Ici tout commence, une nouvelle série quotidienne. Selon les premières révélations faites par Ara Aprikian (directeur général des contenus du groupe TF1), il s'agira d'une fiction dont "l'histoire se nouera autour de la vie d'une école de gastronomie, autour des questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations."

Un concept quelque peu éloigné de Demain nous appartient qui se concentre pleinement sur la vie des habitants de Sète - on ne sait d'ailleurs toujours s'il s'agira réellement d'un spin-off (une série dérivée), mais qui ne devrait pas empêcher les deux séries de se croiser à l'occasion. Interrogé sur la possibilité de crossovers, Ara Aprikian expliquait ainsi, "Certains personnages de Demain nous appartient pourront (...) faire leur apparition dans le nouveau feuilleton. Nous tisserons de temps en temps des passerelles, dans les deux sens".

Clément Rémiens, tête d'affiche du projet ?

Et justement, en parlant de ces passerelles, nos confrères d'Allociné pensent avoir déjà déniché une piste concernant la première collaboration entre elles. C'est un détail qui ne vous a pas échappé, le thème de la restauration a récemment été mis en scène à l'écran avec le concept d'un food truck de sushis lancé par Bart et Gabin. Or, à en croire un extrait inédit d'un prochain épisode (voir ci-dessous), c'est un personnage emblématique qui pourrait bientôt se retrouver mêlé à cette intrigue : Maxime incarné par Clément Rémiens.

Dans la vidéo en question, Maxime assure être prêt à en apprendre davantage sur le métier et accepte de s'associer avec ses potes. Alors évidemment, comme le précise Allociné, "Le passage d'un food truck de sushis aux rangs d'une prestigieuse école est un peu tiré par les cheveux" et cette vidéo n'indique pas clairement que le personnage (voire le trio) rejoindra Ici tout commence d'ici quelques mois. Néanmoins, il existe également différentes raisons d'y croire.

Premièrement, avec son année sabbatique, Maxime a le temps de se lancer dans un tel projet et d'imaginer une réorientation professionnelle vers le monde de la gastronomie. Deuxièmement, la coïncidence est grosse de voir une histoire liée au monde de la cuisine prendre forme dans Demain nous appartient, plusieurs mois avant le lancement d'Ici tout commence qui en fera son sujet principal. Enfin, troisièmement, Ici tout commence sera principalement portée par un jeune casting et elle aura probablement besoin de quelques grands noms pour attirer le public, comme l'avait fait Demain nous appartient à ses débuts avec Ingrid Chauvin ou Lorie Pester. Et au regard du succès de Clément Rémiens actuellement, il semble le mieux placé pour être la tête d'affiche d'un tel projet...