Demain nous appartient : Maxime et Amanda en couple ? "Une nouvelle relation va naître"

Clément Rémiens s'amuse dans Demain nous appartient

Dans Demain nous appartient, Clément Rémiens a actuellement le droit à une intrigue particulièrement mouvementée. Afin d'accroître ses performances sportives, Maxime Delcourt - son personnage, a en effet eu la mauvaise idée d'utiliser un médicament à la codéine avant d'en devenir accro. Et tandis que le fils d'Alex et Chloé tente aujourd'hui de s'en sortir, l'acteur s'éclate comme jamais sur les plateaux.

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, le pote d'Eden Ducourant a notamment confessé : "C'est vrai que jusqu'à maintenant, avec Maxime, j'ai plutôt joué des choses du quotidien." Or, avec cette histoire, il a le sentiment de réapprendre à jouer : "Pour moi c'était un peu la découverte, qui m'a demandé plus de travail. Et ça, j'en étais content évidemment. En tant qu'acteur c'est quand même assez sympa de prendre part à un scénario comme ça. Je suis sorti de ma zone de confort, c'était cool. Ça permet de ne pas se reposer sur ses lauriers."

Une nouvelle relation avec Amanda ?

D'autant plus qu'il l'a ensuite confié, cette intrigue va bien évidemment faire évoluer son personnage. Il l'a rappelé, "On le voit à l'écran, Maxime cherche de l'aide et en trouve auprès d'Amanda. Et ce malgré leur relation quelque peu ambiguë". Et visiblement, ce qui pourrait débuter comme un simple soutien pourrait rapidement laisser place à une relation plus poussée : "Il arrive à trouver du réconfort chez elle dans ces moments difficiles. Un nouvelle base va alors s'installer entre eux et à partir de là une nouvelle relation va naître. Après je ne peux pas en dire plus pour le moment..."

Et du côté de Marie ? C'est tout l'inverse qui risque de se produire. Là où Amanda devrait faire battre le coeur de Maxime, Marie pourrait être celle qui lui fera du mal. Après avoir dévoilé, "C'est elle qui lui a fourni le médicament Tramidon. C'est un peu le diable !", le comédien a précisé : "Elle a réussi à le mettre en confiance par rapport à la consommation de ce genre de produits. Mais ce n'est pas quelque chose qui convient à Maxime, parce qu'il est actuellement au plus mal. Leur relation part dans la mauvaise direction, si on la compare à celle avec Amanda..."