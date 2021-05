Clem saison 12 : la suite en préparation ? Agustin Galiana et la productrice donnent des infos

Malgré son ancienneté et son succès, aucune série n'est à l'abri sur TF1. Pour preuve, la chaîne a décidé d'annuler Section de recherches, Profilage, ET Alice Nevers, mais pour le moment, seuls les programmes policiers semblent en danger. Les anciens plutôt, car un nouveau a récemment fait son apparition : HPI avec Audrey Fleurot. Les téléspectateurs gardent donc bon espoir sur l'avenir des autres créations, comme Clem qui en est à sa saison 11.

Une saison 12 pour Clem ?

Alors, la série avec Lucie Lucas va-t-elle continuer avec une saison 12 ou va-t-elle connaître le même sort que les autres shows cultes de TF1 ? La réponse reste encore un mystère. En attendant, Agustin Galiana (Adrian) reste optimiste sur la suite de Clem : "On va voir ce qui se passe, si le public est encore au rendez-vous ou pas. Ça dépendra de ça. On est prêts à continuer la série. Il y a tellement de situations familiales que je pense qu'on a encore plein d'histoires à raconter. Clem, Adrian, Valentin, Salomé, Marie-France... ce sont tous des personnages qui font partie de la famille du public depuis 11 ans", confie-t-il en interview avec La Voix du Nord.

"Nous avons encore beaucoup d'histoires à raconter"

Même son de cloche du côté de la production : "Officiellement, nous n'avons aucune confirmation de la suite. Nous avons besoin que le public soit au rendez-vous jusqu'au bout pour que TF1 nous renouvelle sa confiance. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons encore beaucoup d'histoires à raconter (...) Tout est possible pour l'avenir des personnages. On a la sensation qu'on ouvre vraiment le champ des possibles à la fin de cette saison 11. Et ça c'est précieux", explique Vanessa Clément, la productrice artistique de Clem, à Allociné. Et puis, les scénaristes ont encore envie d'explorer le couple de Clem et Mathieu (Loup-Denis Elion vu dans Scènes de ménages) !

En tout cas, l'annulation d'Alice Nevers, Profilage et Section de recherches n'inquiète pas la productrice pour la suite : "Clem est un peu une exception dans le panorama de la télévision française. Une série familiale, une dramédie familiale comme ça, qui tient la longueur comme celle-là, ça me paraît être un cas assez unique. Donc nous continuons à faire notre travail, à nous réinventer, à ne rien lâcher. Et on espère que tant que le public nous accompagnera, la chaîne nous suivra." On croise les doigts alors !