Alice Nevers, pas de saison 19 : la série de TF1 s'arrête !

En général, l'écriture de la nouvelle saison d'Alice Nevers commence durant la diffusion de la saison précédente sur TF1, mais cette année, le coronavirus a changé pas mal de plans : "La prochaine saison n'est pas en cours d'écriture. On a posé les crayons, mais on a déjà réfléchi cet été à une autre façon de présenter les choses. Ça, c'est acté. Il reste plus qu'à le développer, mais c'est une période tellement spéciale", a confié Marine Delterme à PRBK. Malheureusement, l'actrice et son équipe ne pourront pas développer la suite.

Alice Nevers s'arrête après 18 saisons !

Comme l'a annoncé Allociné, Alice Nevers n'aura pas de saison 19 ! La série de TF1 s'arrête, après plus de 20 ans d'antenne, à cause des "des audiences en baisse de la série sur cibles" : "Les scores attendus sur les cibles prioritaires, et notamment sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, n'étaient plus au rendez-vous."

Le site précise ensuite que Jean-Michel Tinivelli et Marine Delterme auront l'occasion de faire leurs adieux à Alice Nevers et Marquand dans les deux derniers épisodes de la saison 14 de Section de recherches, qui démarre le 28 janvier sur TF1. Un nouveau crossover attend les téléspectateurs donc !

Cet arrêt brutal est donc une surprise pour la plupart des téléspectateurs, mais Marine Delterme, elle, émettait déjà l'hypothèse que les audiences ne soient pas assez satisfaisantes pour offrir une saison 19 à Alice Nevers : "Il faut voir en fonction des audiences comme d'habitude. Si on maintient tout ça, ce sont les tournages qui peuvent être compromis par le coronavirus", a-t-elle expliqué en interview avec PRBK en décembre 2020. TF1 et les acteurs n'ont pas encore réagi à la nouvelle.