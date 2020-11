Alice Nevers : la saison 19 en danger à cause du coronavirus ? Marine Delterme répond (Interview)

Purebreak : Vous jouez Alice Nevers depuis 18 ans, vous aimez toujours autant ce personnage ?

Marine Delterme : Oui, parce qu'il évolue avec moi. Comme je le co-écris, je le fais avancer selon mes envies. Par exemple, quand je suis tombée enceinte, on a eu eu l'idée qu'Alice soit enceinte aussi. J'étais la première héroïne à avoir une vie privée. Et puis, ce personnage évolue avec la société. Je suis très impliquée. Quand j'ai commencé il y a 18 ans, les femmes n'en étaient pas là où elles en sont aujourd'hui, la fiction française était différente. Une héroïne ne devait être que positive.

Soit on arrête, soit on continue en faisant vraiment évoluer la série

Plus les années avancent, plus vous vous ressemblez ?

Je ne sais pas si j'aurais le courage d'Alice pour faire ce métier que je trouve incroyablement difficile. Je suis aussi beaucoup plus réservée qu'elle. Par contre, peut-être que ce personnage m'a donné de l'assurance dans la vie, pour prendre en main mon destin. Alice m'a permis de grandir dans mon travail.

Qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter la série ?

Que je sente qu'on tourne en rond, qu'on ne trouve pas de nouvelles idées qui m'intéressent... Et puis la situation actuelle est une telle remise en question de nos vies. Pendant le confinement, on s'est sûrement tous demandé où est-ce qu'on en est dans notre vie. Je me pose encore ces questions aujourd'hui. Continuer, pourquoi ? Comment ? Continuer autrement oui, si c'est continuer pareil, ça ne m'intéresse pas. Soit on arrête, soit on continue en faisant vraiment évoluer la série.

La fin nous a donné beaucoup d'idées pour faire autrement à l'avenir

La saison 19 d'Alice Nevers est-elle en danger à cause du coronavirus ?

Il faut voir en fonction des audiences comme d'habitude. Si on maintient tout ça, ce sont les tournages qui peuvent être compromis par le coronavirus. Je le vois autour de moi avec des amis acteurs, c'est compliqué. Maintenant, il faut attendre l'audimat, voir si on continue ou pas.

Est-elle en cours d'écriture ?

La prochaine saison n'est pas en cours d'écriture. On a posé les crayons, mais on a déjà réfléchi cet été à une autre façon de présenter les choses. Ça, c'est acté. Il reste plus qu'à le développer, mais c'est une période tellement spéciale. En tout cas, la fin nous a donné beaucoup d'idées et d'envies pour faire autrement à l'avenir.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.