Clem saison 11 : date, nouvel acteur, retours, intrigues... tout ce que l'on sait déjà sur la suite

Que va-t-il se passer dans la saison 11 de Clem ?

A la fin de la saison 10, Clem a perdu son travail et son petit ami, Fred, complice de l'accident de voiture qui a causé la mort de Caro (Victoria Abril). Rassurez-vous, la jeune maman va rapidement rebondir, dans la saison 11 avec un nouveau job : celui d'assistante juridique dans le cabinet de Nathalie (Christina Réali). De son côté, Adrian a récupéré son poste de proviseur et trouvé un poste de surveillante à Amélie (Karina Testa). Valentin, lui, fait sa rentrée en terminale et doit... affronter le retour de Clara, son ex, (Manon Seclin). Mais aussi la nouvelle importante qu'elle a à lui annoncer. Un bébé ?

En attendant la diffusion, dont la date est fixée au 19 avril sur TF1, on sait déjà que la saison 11 de Clem est plus légère et fun que les deux saisons précédentes : "On va revenir à quelque chose de plus dans l'ADN initial de la série. Avec beaucoup plus de place au décalage et à la comédie, sans être dans la farce", a expliqué Vanessa Clément, la productrice artistique, à Allociné. De l'humour et du rire sont donc attendus au programme et on en a bien besoin en ce moment !