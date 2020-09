Clem : une saison 11 déjà en tournage, une star de Scènes de Ménages au casting

Une saison 11 de Clem déjà en tournage

La rentrée ne pouvait pas mieux commencer pour les fans de Clem. Quelques jours seulement après les débuts de la diffusion de la saison 10 sur TF1, on apprend aujourd'hui qu'une saison 11 est déjà en projet. Officiellement, la chaîne n'a pas encore annoncé une telle bonne nouvelle. Néanmoins, il suffit de faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour découvrir que la suite de la série est déjà en cours de production.

Dans un premier temps, Lucie Lucas - l'interprète de Clem, a récemment posté un message sur Instagram qui ne laissait que peu de place au doute, "Trop contente de retrouver mon équipe de choc pour le tournage de la saison 11". Puis, comme si ce n'était pas suffisant pour s'exciter, c'est l'actrice Juliette Delacroix qui a partagé ce mercredi 16 septembre les premières photos inédites du tournage, "Ça tourne" (voir ci-dessous). Bref, la vie est belle.

Un nouvel avocat très intrigant

Par ailleurs, les photos de Juliette Delacroix sont loin d'être anodines. On peut le découvrir, elles annoncent au contraire deux choses très importantes. La première, ATTENTION SPOILERS : l'affaire judiciaire de Clem concernant Emma et son empoisonnement se poursuivra l'an prochain, en atteste le retour de Cristiana Reali qui se glisse dans la peau de Nathalie, son avocate. Faut-il en conclure qu'un procès portera l'intrigue générale de la saison 11 ? C'est fort possible.

A ce sujet, et c'est justement ce qui rejoint le deuxième point important à retenir des images : l'acteur Loup-Denis Elion sera présent à l'écran et incarnera un nouvel avocat. Selon TF1 - contactée par Télé-Loisirs, l'ex-star de Scènes de Ménages aura un rôle très fort, "Il interprète Matthieu Colina, un ténor du barreau, aussi spirituel qu'implacable en affaires, spécialisé dans le droit des pères. Il revient à Cheynouville pour une mystérieuse raison."

Il est encore difficile de savoir dans quel camp il se situera et si sa présence aura un lien avec le procès à venir, mais la chaîne précise, "Dans un jeu de chien et chat, Matthieu et Clem vont d'abord s'affronter à la barre dans une affaire de divorce avant de devenir rapidement indispensables l'un à l'autre". De quoi logiquement nous intriguer.