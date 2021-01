Clem saison 11 : Lucie Lucas révèle les premières informations sur la suite

Aucune date de diffusion n'est encore connue, mais la saison 11 de Clem est actuellement en production. Et si l'on se fie aux premières révélations de Lucie Lucas, son héroïne, la fiction de TF1 devrait ENFIN nous permettre de souffler un peu. Là où les précédentes années ont été marquées par de nombreux drames, les scénaristes auraient cette fois-ci pour ambition de retrouver un ton plus léger.

Une saison 11 plus légère

"Je ne peux pas vous en dire grand-chose, sinon qu'on va beaucoup rire" a dans un premier temps confié l'actrice auprès de Télé-Star, avant d'ajouter, "On en a besoin après avoir passé les deux saisons précédentes à pleurer". Selon l'interprète de Clem, les prochains épisodes devraient même faire le bonheur des fans de la première heure, "On va retrouver ce qui est l'essence de 'Clem', à savoir de la 'dramédie'". Hallelujah.

Cette déclaration rassurante fait par ailleurs échos aux précédentes révélations de Vanessa Clément, la productrice artistique. En septembre dernier, elle confirmait notamment que les nouveaux visages adorés des téléspectateurs comme Rachel (Juliette Arnaud), Nathalie (Cristiana Reali), Amélie (Karina Testa) et Clara (Marion Seclin) seraient de retour, mais surtout, que la comédie retrouverait également sa place au sein de la série. Au micro d'Allociné, elle révélait, "On va revenir à quelque chose de plus dans l'ADN initial de la série. Avec beaucoup plus de place au décalage et à la comédie, sans être dans la farce."

Vivement la diffusion sur TF1 !