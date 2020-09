Clem saison 11 : tournage, intrigue, diffusion... les premières infos sur la suite

Des personnages de retour

Dans la saison 10 de Clem, vous avez fait la connaissance de Rachel (Juliette Arnaud), Nathalie (Cristiana Reali), Amélie (Karina Testa) et Clara (Marion Seclin). Si vous avez apprécié ces nouveaux personnages, vous allez être ravis d'apprendre qu'ils seront de retour dans la nouvelle saison : "Ce sont des personnages qu'on a envie de voir évoluer au sein de la tribu", a expliqué la productrice artistique.

Par contre, ne vous attendez pas à revoir d'anciens perso : "On adore ce qui a été fait sur la série durant les 8 premières années, on en est hyper fiers, mais on sait aussi que pour continuer il faut qu'on se renouvelle en permanence et qu'on regarde vers l'avant. Donc on a fait le choix de ne pas être dans la nostalgie."

Une intrigue moins dramatique

Après une saison 9 dramatique, avec la mort de Caroline (Victoria Abril) et le coma de Clem, et une saison 10 engagée, la saison 11 sera un peu plus joyeuse : "La saison 11 se dirige dans une direction assez différente puisqu'on va revenir à quelque chose de plus dans l'ADN initial de la série. Avec beaucoup plus de place au décalage et à la comédie, sans être dans la farce. On avait l'impression que les saisons 9 et 10 nous avaient permis d'opérer le virage pour le personnage de Clem", a confié Vanessa Clément.