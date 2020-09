Clem saison 11 : Fred de retour ? La productrice répond

C'est officiel : une saison 11 de Clem est en préparation et même déjà en tournage (découvrez tout ce que l'on sait déjà sur la suite). Plusieurs personnages présentés dans la saison 10 feront leur retour dans les nouveaux épisodes... mais qu'en est-il pour Fred (Guillaume Faure) ? Dans le final de la 10e saison, le personnage se dénonçait à la police pour protéger son neveu, véritable responsable de l'accident qui a coûté la vie à Caro (Victoria Abril). Une fin qui semblait laisser penser que le personnage ne sera pas au programme de la suite.

Guillaume Faure de retour dans le rôle de Fred ?

Et pourtant, un retour de Fred n'est pas 100% impossible si on en croit Vanessa Clément, productrice artistique de Clem. Dans une interview donnée à nos confrères d'Allociné, elle a évoqué un possible come-back du personnage. "Rien ne vous dit que c'est définitivement fini. Tant que les personnages sont vivants, rien n'est jamais totalement clos. Mais bon, elle n'est pas facile cette histoire d'amour, ce serait compliqué pour eux. Il faut pouvoir vivre avec l'assassin de sa mère, ce n'est pas gagné" a-t-elle confié. C'est sûr que ça s'annonce très difficile pour un happy-end...

La fin de Fred a failli être différente

Dans son interview, Vanessa Clément a aussi expliqué que la fin réservée à Fred a bien failli être différente : comme l'explique Allociné, les scénaristes ont d'abord pensé à laisser un suspense autour de cette intrigue à la fin de la saison 10 avant d'opter pour une vraie conclusion. "On a hésité, et en même temps on avait vraiment l'impression qu'il fallait clore ce chapitre-là. Qu'on n'allait pas passer quatre saisons à tourner autour de la disparition de Caro. Qu'il était temps pour Clem de faire son deuil et de pouvoir se projeter dans l'avenir." a-t-elle expliqué.