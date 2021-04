HPI : Audrey Fleurot a failli refuser de jouer dans la série de TF1, voici pourquoi

Audrey Fleurot se confie sur HPI, la nouvelle série de TF1

Dans HPI (Haut Potentiel Intellectuel), Audrey Fleurot interprète un rôle très différent de d'habitude, celui de Morgane Alavaro, 160 de QI, mère de 3 enfants et femme de ménage dans un commissariat qui se retrouve consultante pour les flics grâce à son intelligence. Un rôle fait pour elle, mais au départ, elle a bien failli le refuser : "C'est la première fois que j'arrive aussi en amont sur un personnage. J'ai lu un premier projet qui ne m'enthousiasmait pas mais le personnage m'est resté", explique l'actrice à La Voix du Nord.

C'est donc le personnage de Morgane qui l'a convaincu d'accepter la nouvelle série de TF1 : "Elle faisait écho à plein de choses, et je sentais que je pourrais me l'approprier et en faire un peu mon clown. Je voulais l'emmener vers la comédie, ce qui n'était pas prévu au départ. Je leur ai dit : 'Ce personnage me botte, il me reste en tête, je pense que je ferais ça bien... mais je veux que les enquêtes soient bien ficelées.' Et j'ai demandé à participer à l'écriture."

La condition souhaitée par l'actrice

La comédie était une partie importante pour Audrey Fleurot comme elle le confie à 20 minutes : "Quand je suis arrivée sur le projet, il y avait déjà tous les ingrédients qui m'intéressaient le côté rebelle, ingérable et génial du personnage. Mais, j'ai souhaité radicaliser le ton comédie et j'ai eu la possibilité de le faire et de la ramener à mon humour à moi. Voilà ce que j'ai apporté."

Lors de son arrivée dans HPI, l'actrice du Bazar de la Charité a fait part d'un autre souhait aux auteurs : "Je n'avais pas envie de m'embarquer dans cette aventure sans connaître l'acteur qui allait jouer mon partenaire. C'est pour cela que je me suis permise de proposer Mehdi Nebbou. Et heureusement, TF1 a été complètement emballée par l'idée", avoue Audrey Fleurot au micro de RFM.