Clem saison 11 : Valentin papa, Clem grand-mère, Thomas Chomel et Lucie Lucas se confient

"Une énorme claque pour Clem"

Pour Clem, "c'est évidemment une énorme claque", confie Lucie Lucas, en interview avec Magic Maman, avant d'expliquer : "On cherche tous à ce que nos enfants ne reproduisent pas les mêmes erreurs, à ce qu'ils aient une vie meilleure et là, son fils se retrouve dans la même situation qu'elle 17 ans auparavant. Elle a peur pour lui, pour ce bébé à naître, pour sa jeune maman et ça va la conduire à ne pas toujours faire les bons choix. Comme toutes les mamans d'ados, Clem fait parfois tout à l'envers, mais elle sait aussi rester à l'écoute et s'adapter."

La jeune maman va donc devoir gérer son nouveau rôle de grand-mère, ses problèmes familiaux, ainsi que sa rencontre avec Mathieu Colin (Loup-Denis Elion vu dans Scènes de ménages). De son côté, Agustin Galiana raconte : "Cette saison, c'est un élément fort pour le personnage d'Adrian. Il va chercher à jouer le rôle de 'père' avec Valentin, pour lui donner des conseils afin d'affronter la naissance de son fils. Et aussi, comme toujours, Adrian va soutenir Clem, sa soeur adorée, dans cette épreuve."

Un sujet actuel

La paternité de Valentin à 17 ans reflète en réalité un sujet d'actualité : "Ici Clara a 23 ans, ce n'est donc plus une adolescente. Elle ne veut pas d'enfant et souhaite le faire adopter. On parle du droit d'une jeune femme de revendiquer son non-désir de maternité, ce qui n'était pas du tout le cas il y a dix ans (...) Ce n'est pas un plaidoyer contre l'adoption ou l'accouchement sous X, mais l'idée, c'est d'être sûr que tous les protagonistes soient bien d'accord.", explique l'une des scénaristes de Clem saison 11, Caroline Flanc, au Parisien.

Le Dr Sophie Gaudu, gynécologue obstétricienne, ajoute : "Le nombre de naissances et d'IVG avant 18 ans continue de diminuer depuis une dizaine d'années. En revanche, il y a un pic des grossesses imprévues entre 24 et 30 ans. Les femmes françaises utilisent très largement une contraception efficace." Elle souligne quand même que le réel problème est le manque d'expérience des adolescents avec les moyens de contraception : "Plus les hommes sont jeunes et n'ont pas beaucoup d'expérience, plus il y a de pépins avec le préservatif."