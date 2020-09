Clem saison 10 : Mathieu Spinosi (Julien) aimerait-il revenir dans la série ? Il répond (Interview)

Purebreak : On parle encore de toi comme l'acteur de Clem, ça te dérange ?

Mathieu Spinosi : Non, ça ne me dérange pas, ça me fait rire quand on me dit ça. Comme c'était une série très populaire, qui l'est encore d'ailleurs, ça fait un petit moment que je suis parti. Du moment que les gens sont sympas, tout va bien.

Ça me fait plaisir que les gens se rappellent de Julien

Les téléspectateurs ont toujours du mal à se remettre de ton départ, tu en penses quoi ?

Ça me touche et ça me fait plaisir que les gens se rappellent de Julien et qu'ils aient apprécié le personnage. C'était un rigolo, mais il avait un bon fond. J'ai beaucoup aimé jouer ce personnage, c'était chouette. Je me souviens de l'effet qu'a provoqué son départ, la réaction des gens m'avait d'ailleurs beaucoup touché.

Tu suis encore la série ?

Je n'ai pas la télé chez moi, je regarde jamais la télé donc Clem non plus.

C'est moi qui ai demandé à partir de Clem

Même si Julien est mort, tu aimerais revenir dans Clem ?

En fait, c'est moi qui ai demandé à partir, ce n'était donc pas pour revenir ensuite. C'était vraiment un choix volontaire parce que ça faisait 4 saisons que j'étais là et même si j'aimais beaucoup le personnage et le tournage, c'était un peu redondant pour moi. C'était toujours un peu le même genre de scène. C'est la première fois que je le dis, mais à l'époque, le tournage m'avait empêché de faire plusieurs films et castings. Je voulais être comédien et ne pas juste jouer dans Clem. J'avais signé un contrat pour un film, mais il y a eu des soucis pour les dates. Du coup, je n'ai pas fait le film pour rester dans Clem parce que j'étais engagé moralement, je voulais rester loyal. Mais je les avais prévenus que je partirai l'année d'après. Je n'ai aucun regret. J'ai adoré tourner cette série, j'ai appris plein de trucs.

Tu es resté en contact avec certains acteurs ?

Oui, avec Lucie notamment. Elodie aussi. C'est un peu pareil sur les tournages, on est hyper proche et après, la vie fait que et on se perd de vue. Après, si Lucie m'appelle demain, je serais super content de lui parler. On s'est revu deux ou trois fois après mon départ.

Quels sont tes futurs projets ?

Je vais jouer dans un biopic sur Simone Veil, je joue son mari, Antoine Veil. Comme c'est sur toute sa vie, on est deux Antoine. C'est réalisé par Olivier Dahan, qui a fait La Môme. J'étais très fier de pouvoir interpréter Antoine Veil, c'était un homme incroyable qui a aidé Simone. C'était super.

