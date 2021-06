Clem saison 12 : "Ça va être un nouveau départ", Agustin Galiana donne des infos

C'est officiel, Clem est renouvelée pour une saison 12 ! Lucie Lucas, Agustin Galiana, Joséphine Berry ou encore Thomas Chomel reviendront sur TF1 pour de nouvelles intrigues dont on sait encore très peu de choses. On se doute que la suite tournera autour de la relation entre Clem (Lucie Lucas) et Matthieu (Loup-Denis Elion) et de l'évolution de Valentin (Thomas Chomel) en tant que papa.

Le tournage de Clem saison 12 commence bientôt !

Pour patienter, Agustin Galiana a donné quelques infos sur le début du tournage de Clem saison 12 en interview avec Allociné : "On reprend le tournage le 19 juillet et on va essayer de donner un peu plus de lumière à la série en tournant durant l'été. Pour ne pas être tout le temps avec des foulards et des bonnets (rires). Clem c'est une série lumineuse à la base, qui rappelle un peu l'Espagne. On est les enfants d'une Espagnole après tout. Un peu de soleil ça ne peut que faire du bien à la série." Une Espagnole partie de la série en saison 8. On parle bien évidemment de Victoria Abril.

L'acteur, qui joue aussi dans Ici tout commence, a ensuite confié : "Pour l'instant, on ne sait rien du tout. Mais je pense que ça va être un nouveau départ, une fois de plus. Tout ce que je peux dire c'est que les choses vont être un peu plus stables cette année et que les auteurs vont davantage se concentrer sur les personnages principaux. A priori. C'est la seule information que j'ai à ce jour."