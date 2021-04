Clem saison 11 : Lucie Lucas revient sur le départ de Victoria Abril, "Je préférais qu'elle soit là"

Malgré les départs d'Elodie Fontan, Philippe Lellouche, Kevin Elarbi et Victoria Abril, la série Clem continue quand même sur TF1 avec sa saison 11 riche en rebondissements, comme la paternité de Valentin ou encore la nouvelle relation de Clem avec Mathieu Colin (Loup-Denis Elion vu dans Scènes de ménages). Mais certains téléspectateurs regrettent toujours l'absence d'Elodie Fontan et de Victoria Abril et restent nostalgiques de l'ancienne époque.

"Victoria Abril me manque"

Lucie Lucas les rejoint sur certains points : "Victoria pour moi c'est un pilier de la série, elle m'a tout appris, elle m'a appris énormément de choses. J'avais un plaisir immense de travailler avec elle donc elle me manque", explique l'actrice au micro de RFM. Mais elle reconnaît quand même que le départ de Victoria Abril a eu des effets positifs sur la série Clem : "Je pense que son départ permet d'ouvrir de nouvelles histoires. En plus, le personnage de Clem n'était plus systématiquement dans le rôle de la victime, qu'il faut sauver."

Lucie Lucas ajoute : "Pour moi c'était agréable de changer et de pouvoir changer de registre. Disons que je préfèrerais qu'elle soit là mais on avance quand même et je suis très fière de ce qu'on a fait depuis son départ." Et vous, regrettez-vous le fait que l'interprète de Caroline soit partie ?