Ici tout commence : Anaïs et Lisandro vont-ils se mettre en couple ? Julie Sassoust tease la suite

Malgré l'infidélité d'Enzo (Azize Diabaté) avec Noémie (Lucia Passaniti), au début d'Ici tout commence, Anaïs a accepté de laisser une seconde chance à leur couple, mais leur histoire commence sérieusement à s'essouffler depuis quelques épisodes. Les disputes s'enchaînent et puis, le rapprochement entre Lisandro et Anaïs n'aide pas vraiment à arranger les tensions. Si au départ, leur relation était purement professionnelle, elle devient désormais de plus en plus ambigüe.

Anaïs et Lisandro "s'aiment sincèrement"

Le professeur et son élève tentent tant bien que mal de lutter contre leurs sentiments, mais un nouvel obstacle les attend : le retour de Fanny, l'une des ex de Lisandro (Agustin Galiana). "Quand Fanny revient dans la vie de Lisandro, Anais est morte de jalousie. Elle a tellement refoulé ses sentiments qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Il va pourtant falloir qu'elle l'accepte. Elle va tenter le tout pour le tout sans penser aux conséquences (...) Elle a de l'admiration pour Lisandro. Il la fait progresser, a confiance en elle. Quant à Anaïs, elle l'apaise, ils s'aiment sincèrement", confie Julie de Sassoust dans une interview pour le magazine Télé Star.

De son côté, Agustin Galiana révèle que grâce à Fanny, Lisandro va enfin comprendre "ce qu'il ressent vraiment pour Anaïs" : "Et ça l'effraie. Anaïs va avoir le courage de lui dévoiler ses sentiments. C'est touchant de voir deux personnes traversées par des sentiments contradictoires essayer de lutter et finir par succomber malgré les risques. Ce sont deux aimants." En tout cas, ce nouveau (futur) couple fera plaisir à pas mal de téléspectateurs !