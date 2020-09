Agustin Galiana (Ici tout commence) : "C'est intéressant de montrer une autre facette de moi" (Itw)

Purebreak : Tu as rejoint le casting de Ici tout commence. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet ?

Agustin Galiana : On m'a proposé ce projet pendant le confinement. Mon personnage m'a beaucoup plu et je trouve que cette idée d'une école de gastronomie, avec des grands chefs et des grands cuisiniers qui se forment, est magnifique.

Que peux-tu nous dire sur l'histoire et sur ton personnage ?

Ca se passe dans une école de gastronomie. On forme des serveurs et des cuisiniers et il y a une grande histoire de famille. Mon personnage fait partie de tout cet engrenage autour de l'école. Il n'a rien à voir avec Adrian de Clem. Il est plus sombre et plus profond.

Jouer un personnage sombre est quelque chose qui t'a toujours intéressé ?

Oui, je voulais jouer un personnage un peu plus dark. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir montrer une autre facette de moi. Adrian est tendre et a un côté très familial tandis que mon personnage dans Ici tout commence a eu et a beaucoup de problèmes.

Est-ce que Ici tout commence est un spin off de Demain nous appartient ou une série à part entière ?

Je pense que c'est les deux, c'est un mélange. C'est une série qui vient de Demain nous appartient, mais qui va devenir à part entière par la suite. Il y a un vrai univers et une vraie histoire. Ici tout commence peut vivre toute seule avec certains personnages de Demain nous appartient.

Tu aimerais faire une apparition dans DNA ?

Je n'ai pas le temps, je suis overbooké (rires). Pour l'instant, je suis déjà sur Ici tout commence, je ne peux pas être sur une deuxième quotidienne. Ce n'est pas possible. En tout cas, on m'a appelé il y a un an pour faire un prime de Demain nous appartient et je n'ai pas pu. Je devais jouer avec Maud Becker. Finalement, on a joué ensemble dans Coup de foudre en Andalousie. Mon destin était plutôt avec Maud qu'avec DNA.

Il y a au casting Clément Remiens, Azize Diabaté et Terence Telle de Danse avec les stars, vous avez créé un lien spécial ?

Je ne sais pas si on a un lien spécial, mais c'est sûr qu'on est lié. Par exemple, Terence et moi, on ne se serait sûrement jamais rencontré autrement que dans Danse avec les stars. Ca fait plaisir de se recroiser sur le tournage. Notre point commun est Danse avec les stars, mais à partir de maintenant, on va être lié par Ici tout commence.

Comment s'est passée ta rencontre avec le reste du casting ?

C'était super. Le casting et les équipes techniques sont au top ! Ils font un travail de malade.

Tu as eu une idée de la date de diffusion ?

Ca va être en 2020, à l'automne.

