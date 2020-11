Ici tout commence : Lucia Passaniti (Noémie) a failli jouer un autre personnage (Interview)

Où est passée Noémie Maistret ? C'est la grande question en ce moment dans Ici tout commence ! Après sa tentative ratée de faire accuser Emmanuel Teyssier (Benjamin Baroche) de sa mort, elle a complètement disparu... En attendant d'en savoir plus sur cette intrigue, PRBK vous propose une petite anecdote sur son interprète, Lucia Passaniti : elle a failli jouer un autre personnage dans la nouvelle série quotidienne de TF1.

Lucia Passaniti a failli jouer le rôle de Hortense

En interview, l'actrice, vue aussi dans Demain nous appartient, nous a révélé qu'elle a passé le casting pour le rôle de Noémie Maistret et celui de Hortense Rochemont : "Au départ, j'ai été castée pour un autre rôle qui m'allait beaucoup moins bien, mais on m'a quand même mise sur les deux rôles. Sauf que quand j'ai vu la comédienne, qui joue Hortense (Catherine Davydzenka, ndlr), arriver, je me suis dit que ce rôle était pour elle. Elle est incroyable, elle est magnifique dans ce rôle. Et puis, le premier casting que j'ai passé était pour Noémie. J'ai donc commencé avec ce personnage, il fallait que je l'aie."

Lucia Passaniti a ensuite imaginé ce à quoi aurait pu ressembler Hortense, l'élève très proche d'Eliott (Nicolas Anselmo), si elle l'avait jouée à la place de Catherine Davydzenka : "Ca aurait été une Hortense très différente. Ce rôle aurait pu me correspondre si ça se trouve, mais ce n'est pas ce dans quoi je me voyais."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.