Ici tout commence : pourquoi Frédéric Diefenthal et Vanessa Demouy ont rejoint la série (Interview)

Tout comme Clément Remiens (Maxime Delcourt), Frédéric Diefenthal et Vanessa Demouy ont choisi de délaisser Sète pour s'installer dans le sublime château de Calvières dans Ici tout commence, la nouvelle série quotidienne de TF1 après Demain nous appartient. Antoine Myriel est désormais proviseur de l'école de gastronomie et Rose, directrice des éditions de son père, Auguste Armand (Francis Huster).

"Partir avec Frédéric Diefenthal et Clément Rémiens, ça me rassurait"

Tandis que Maxime tente de garder sa place au sein de l'institut et de régler ses comptes avec Salomé (Aurélie Pons), Rose, elle, doit gérer les retrouvailles avec Auguste et les tensions avec sa soeur, Clotilde (Elsa Lunghini) et Antoine, son travail. En bref, plein de nouvelles intrigues attendent le couple dans Ici tout commence.

Pour quelle raison Frédéric Diefenthal et Vanessa Demouy ont-ils accepté de rejoindre ce projet avec de nouveaux acteurs comme Nicolas Anselmo (Eliott), Lucia Passaniti (Noémie), Azize Diabaté (Enzo) ou encore Benjamin Baroche (Emmanuel Teyssier) ? PRBK a eu l'occasion de leur poser la question lors de la journée presse sur le tournage.

"J'ai d'abord beaucoup stressé, angoissé. Je me suis dit 'mais pourquoi je quitterais une aventure extraordinaire suivie par 4 millions de personnes pour rejoindre un projet où je ne connais personne et sans savoir s'il allait fonctionner ?' Et en fait, quand Vincent et Sarah (Meslet et Farahmand, les producteurs de la série, ndlr) m'ont proposé le projet, ce qui m'a beaucoup plu c'est la transmission et la valorisation de l'apprentissage. Quand ils m'ont parlé de cuisine et d'institut, ils sentaient que j'avais dit oui. Et puis, partir avec Frédéric et Clément, ça me rassurait", a répondu Vanessa Demouy.

"C'est la résilience avec Demain nous appartient"

De son côté, Frédéric Diefenthal a confié : "Demain nous appartient, je l'ai provoqué, j'ai eu envie d'y aller. Les rares fois où je n'ai pas suivi mon instinct, je me suis trompé et je revenais toujours à des projets populaires. Là, c'est le prolongement de mon personnage et d'une discussion qu'on a eu en avril 2019. C'est aussi la résilience avec Demain nous appartient."

