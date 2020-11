Clément Remiens (Ici tout commence) : "Je recommence un peu à zéro avec Maxime" (Interview)

Purebreak : Qu'est ce qui t'a convaincu de quitter Demain nous appartient pour Ici tout commence ?

Clément Remiens : Je reste dans Demain nous appartient, mais c'est l'univers de la cuisine qui m'a plu. Le côté moins familial aussi, ça fait trois ans que je suis dans la même maison. Je me suis régalé, ça a toujours été un immense bonheur. Le fait de partir est aussi émouvant, mais c'est bien de quitter un projet comme ça qu'on a lancé pour en lancer un autre avec le même personnage.

Maxime avait beaucoup moins de place, c'était le bon moment

Tu n'as pas hésité avant de partir sur un autre projet ?

Je n'ai pas trop hésité. Je me suis quand même renseigné sur le projet, mais me présenter un scénario n'était pas possible parce que si je n'acceptais pas, on ne le développait pas. La question n'était pas là d'ailleurs, ça fait trois ans que j'avance sans savoir les scénarios, j'ai un peu cette habitude là. Sachant que ce sont les mêmes producteurs et quasiment les mêmes scénaristes, j'avais confiance.

Tu sentais que c'était le moment pour toi d'évoluer ?

Maxime avait beaucoup moins de place, c'était le bon moment. Et puis, c'était une très bonne idée des scénaristes de faire découvrir une nouvelle passion à un jeune qui cherche sa voie. L'évolution est plutôt bien menée.

Ça t'a fait quoi de changer d'équipe ?

Ça m'a reboosté, ça m'a fait plaisir d'avoir l'opportunité de reconstruire quelque chose.

Il aura plus de jeu à défendre au fur et à mesure

Ça t'a soulagé que Frédéric Diefenthal (Antoine) et Vanessa Demouy (Rose) soient là aussi ?

Bien sûr. Ils ont été au courant avant moi de leur participation à ce nouveau projet. Je savais aussi qu'ils y étaient avant qu'on me le propose. Je l'ai su assez tard par rapport à eux. Je ne m'y attendais pas du tout d'ailleurs.

Va-t-on découvrir un Maxime différent de celui dans Demain nous appartient ?

J'espère. Ça reste Maxime, il a son passé. Contrairement aux autres personnages, j'ai la chance d'avoir un background et de l'appui, mais ici, je recommence un peu à zéro. C'est comme ça que je le vois, j'ai envie de faire découvrir d'autres choses à Maxime. Je pense qu'il aura plus de jeu à défendre au fur et à mesure. Je suis là pour ça, c'est un rôle à tenir. Ce n'est pas forcément simple, mais j'aime subir cette adrénaline.

La passion de Maxime est arrivée tard, comment ça se fait ?

C'est une passion qui est en train d'évoluer. Maxime se cherche, il se demandait ce qu'il allait faire de sa vie. C'était aussi intéressant de jouer le fait qu'il ne faisait rien parce que énormément de jeunes sortent du lycée en se demandant ce qu'ils vont faire après le bac. Je trouvais ça intéressant que Maxime découvre sa passion après le bac, mais c'est dur. J'ai vu ça chez mes amis. J'ai eu la chance d'être sûr de moi, de partir à Paris pour tenter d'être acteur. Sinon, je serai revenu au basket.

Tant que j'ai la chance d'évoluer comme je le fais, je n'ai pas la sensation de m'enfermer

Tu n'as pas peur de t'enfermer dans l'étiquette d'un acteur d'une série quotidienne ?

Non, ça fera partie de mon expérience. Je ne me pose pas forcément la question. Le fait d'être trois ans dans une série... c'est aussi une opportunité de s'attacher à son public, de le voir évoluer, de se voir évoluer en tant qu'acteur et de proposer d'autres choses. C'est le but. On verra, mais pour l'instant, tant que j'ai la chance d'évoluer comme je le fais sur Ici tout commence, je n'ai pas la sensation de m'enfermer. Tant que mon rôle évolue. Evidemment, j'espère évoluer dans d'autres choses.

Est-ce que tu as donné des conseils aux jeunes acteurs sur le tournage d'Ici tout commence ?

Si on me le demande, je le ferai. Je l'ai fait pour certains et pas forcément que pour les jeunes. Certains acteurs me posaient aussi des questions sur mon expérience dans Demain nous appartient, alors que je n'ai que 22 ans. C'est vrai que j'ai plus d'expérience dans une série quotidienne. J'ai trouvé ça très intéressant et révélateur d'une grande humilité. C'est aussi agréable d'avoir ce rôle là.

Azize Diabaté, Terence Telle et Agustin Galiana ont aussi participer à Danse avec les stars, ça a créé un lien entre vous ?

C'est particulier de se retrouver sur un projet comme Danse avec les stars. On est sur le même programme. C'est une lourde expérience, il se passe énormément de choses, mais la compétition n'empêche pas de faire preuve d'humilité. En tout cas avec Terence, que je connais très bien, ça s'est super bien passé. J'étais hyper content de le retrouver, c'est une super expérience pour lui et un super challenge.

