Ici tout commence : personnages, intrigues, lien avec Demain nous appartient... les premières infos

Trois ans après l'arrivée de Demain nous appartient, TF1 se lance un nouveau défi : diffuser une deuxième série quotidienne, Ici tout commence, avec au casting Clément Remiens, Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal de DNA. L'histoire ? Après sa rencontre avec la belle Salomé (Aurélie Pons), dont il est tombé amoureux, Maxime Delcourt tente le concours d'entrée de l'Institut Auguste Armand, une école de cuisine spécialisée dans la gastronomie française située dans le château de Calvières dans le Gard.

Les intrigues de Ici tout commence

Il y retrouve alors Salomé, Noémie, Enzo (Azize Diabaté) et Anaïs. Maxime va aussi faire la connaissance de ses professeurs et des élèves qui pour certains ont des secrets à cacher. Voici une petite mise en bouche de ce qui vous attend, mais quelles intrigues nous réservent réellement Ici tout commence, dont le générique est interprété par Gims ?

Il y aura des "histoires d'amour compliquées", des "dilemmes familiaux", des "histoires de vengeance personnelle et professionnelle", des "conflits de génération" ou encore des "problématiques sur l'écologie". Le but est avant tout "d'aborder des thèmes pas vus dans Demain nous appartient" comme l'ont révélé Sarah Farahmand, la productrice, et Anne Viau, directrice de la fiction chez TF1. Vous vous doutez déjà qu'il y aura des conflits entre Rose (Vanessa Demouy) et sa soeur Clotilde (Elsa Lunghini) avec qui elle est en froid depuis 30 ans, soit depuis le suicide de leur mère.

Un spin-off de Demain nous appartient ?

En parlant de Demain nous appartient, Ici tout commence est-elle réellement son spin-off ? Pas vraiment. Comme nous l'a précisé Sarah Farahmand sur le tournage, il faut vraiment voir ces créations comme deux séries à part entière : "Ici tout commence existe seule, elle a sa propre identité."

De son côté, Anne Viau a précisé : "Demain nous appartient est la rampe de lancement pour un feuilleton qui a son identité propre. L'idée est d'avoir deux feuilletons distincts, qu'on peut suivre séparément. Ici tout commence raconte des histoires plus romanesques, insistant sur des destins de vie et des histoires de famille." Alors oui, Ici tout commence est introduit dans Demain nous appartient, mais pas de panique, si vous ne regardez pas DNA, vous ne serez pas perdu pour autant.

Le casting et les personnages

En plus de Clément Remiens, Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal, que vous connaissez (sûrement) déjà, le casting est complété par des acteurs "déjà identifiés" du grand public, Francis Huster, Catherine Marchal, Benjamin Baroche (Profilage), Elsa Lunghini, Agustin Galiana (Clem), Terence Telle (Danse avec les stars 9) et Azize Diabaté (Les Bracelets Rouges), et des nouveaux talents comme Aurélie Pons, Lucia Passaniti, Fabian Wolfrom, Julie Sassoust, Nicolas Anselmo, Catherine Davydzenka, Sarah-Cheyenne Santoni ou encore Rebecca Benhamour. Quels seront leurs rôles ?

Les élèves :

- Maxime Delcourt (Clément Remiens) : Après s'être découvert une passion pour la cuisine gastronomique avec Salomé, il décidé de quitter Sète pour intégrer l'Institut Auguste Armand. Le moyen parfait pour lui de fuir ses problèmes familiaux avec sa mère Chloé Delcourt, son père Alexandre et sa soeur Judith.

- Enzo (Azize Diabatè) : Il est étudiant en deuxième année à l'Institut Auguste Armand. Il est aussi le petit ami d'Anaïs qu'il trompe avec Noémie. Il a fait la rencontre de Maxime Delcourt lors de son stage à la paillote à Sète dans Demain nous appartient. Depuis, ils sont devenus potes, mais un mensonge pourrait bien tout changer entre eux.

- Salomé (Aurélie Pons) : Elle est tombée amoureuse de Maxime lors de son passage à Sète sauf que l'étudiante n'est pas vraiment célibataire puisqu'elle est en couple avec Louis depuis 4 ans. Orpheline, elle vit chez son petit ami et sa mère, Claire Guinot.

- Eliott (Nicolas Anselmo) : Il est le personnage non-binaire de Ici tout commence. Il a un look androgyne, se maquille et porte des tenues excentriques, mais il n'aime pas être rangé dans des cases. Son style atypique va lui créer quelques ennuis avec des élèves pas très malins.

- Anaïs (Julie Sassoust) : Elle est donc la petite amie d'Enzo, qui n'est pas au courant de son infidélité avec Noémie. Elle est aussi la meilleure pote de Salomé et tout comme son boyfriend, elle a fait la connaissance de Maxime Delcourt au moment de son stage à Sète dans Demain nous appartient.

- Hortense (Catherine Davydzenka) : Elle s'est inscrite en première année de l'Institut contre l'accord de ses parents. Elle est bien déterminée à réaliser son rêve. Impulsive et assez cash, elle ne cache pas son attirance pour Eliott qui lui a pourtant fait comprendre qu'il n'aime que les hommes.

- Louis (Fabian Wolfrom) : Il est donc le fils de la professeure de cuisine Claire Guinot (Catherine Marchal) et le petit ami de Salomé. Il est aussi étudiant en dernière année dans l'école d'Auguste Armand.

- Elodie (Sarah-Cheyenne Santoni) : Aveugle, elle ne compte pas se laisser marcher dessus par les autres élèves et les professeurs à cause de son handicap. Elle a bien l'intention de prouver à tout le monde qu'elle a un réel talent en cuisine. Elle est la colocataire de Hortense dans le foyer des élèves.

- Célia (Rebecca Benhamour) : A seulement 18 ans, elle intègre l'Institut en première année pour vivre sa passion pleinement. Elle devient ami avec Hortense et Eliott et se rapproche petit à petit de Jérémy, le petit fils d'Augsute Armand et le fils de Clotilde.