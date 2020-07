Ici tout commence : Clément Remiens et Frédéric Diefenthal dévoilent les coulisses du tournage

Le tournage d'Ici tout commence en cours

Le tournage d'Ici tout commence a démarré dans le département du Gard, en Camargue: le spin-off de Demain nous appartient est donc bel et bien lancé ! On sait déjà que l'intrigue se passera dans une école de gastronomie (ou hôtelière) rythmée "autour des questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations". Au casting, on retrouvera trois acteurs de DNA, Clément Remiens, qui sera le héros de la nouvelle série de TF1, Frédéric Diefenthal et Vanessa Demouy.

Mais aussi Azize Diabaté (Les Bracelets rouges), Agustin Galiana (Clem), Terence Telle (Danse avec les stars 9), Elsa Lunghini, Benjamin Baroche (Profilage), Catherine Marchal, Bruno Putzulu, Francis Huster et trois jeunes comédiennes, Aurélie Pons, Lucia Passaniti et Julie Sassoust. Ici tout commence devrait arriver à la rentrée sur TF1.

En attendant, les acteurs ne manquent pas de partager les coulisses du tournage sur leurs réseaux sociaux. Frédéric Diefenthal a par exemple pris la pose aux côtés de Francis Huster et Elsa Lunghini, Vanessa Demouy, elle, a partagé une photo d'une scène ainsi que son "bureau du jour" et Clément Remiens a posté le "premier clap". Ca nous donne un petit avant-goût de l'ambiance et du décor magnifique.