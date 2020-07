Demain nous appartient : Maxime, Antoine et Rose vont-ils continuer à apparaître dans la série ?

C'est officiel depuis cette semaine : à la rentrée, TF1 lancera Ici tout commence, son nouveau feuilleton dont le casting a été dévoilé. Comme le soupçonnaient certains fans, il s'agira bien d'un spin-off de Demain nous appartient puisqu'on y retrouvera trois personnages principaux : Maxime Delcourt, le fils de Chloé et d'Alex, Antoine (le proviseur adjoint du lycée) et sa compagne, Rose. Une annonce qui a inquiété certains qui se demandent si les personnages vont définitivement quitter Demain nous appartient. La chaîne a donné des éléments de réponses.

Des retours possibles pour Maxime, Antoine et Rose

Suite à l'annonce de sa participation à Ici tout commence, Frédéric Diefenthal a reçu pas mal de messages inquiets de fans sur Instagram. Et comme le rapportent nos confrères d'Allociné, l'acteur a été rassurant et a laissé entendre qu'il n'avait pas tout à fait ses adieux à Demain nous appartient. L'acteur révélé dans la saga Taxi a écrit dans les commentaires que ce nouveau projet n'était "certainement pas un adieu" à DNA.

Une chose que confirme TF1, toujours à Allociné. Ainsi, la chaîne a confié à nos confrères que Maxime, Antoine et Rose pourront revenir ponctuellement dans Demain nous appartient. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année ou bien, en ce qui concerne Antoine, pour voir son fils. Dembo Camilo, qui joue Souleymane, le fils d'Antoine, n'est pas annoncé au casting de Ici tout commence et devrait donc rester dans Demain nous appartient.

Ce qui nous attend dans Ici tout commence

Lors de l'annonce du casting, TF1 a également dévoilé le synopsis de Ici tout commence. On y suivra Maxime qui intégrera une école de gastronomie. Au casting aux côtés de Clément Rémiens, Frédéric Diefenthal et Vanessa Demouy, on retrouvera aussi Azize Diabaté (Les Bracelets rouges), Agustin Galiana (Clem), Terence Telle (Danse avec les stars 9), Elsa Lunghini, Benjamin Baroche (Profilage), Catherine Marchal, Bruno Putzulu et Francis Huster. Diffusion prévue à la rentrée sur TF1 !