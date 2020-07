Taxi 3 sur TF1 : découvrez les secrets de tournage de la saga

Franck Gastambide voulait Samy Naceri dans Taxi 5, mais il a refusé

Pour le reboot de la saga avec Malik Bentalha, Franck Gastambide voulait absolument Samy Naceri. Lui qui a écrit le script de Taxi 5 - La relève avec Luc Besson avait en effet expliqué au magazine Première : "Dans mon premier traitement, Samy avait un vrai rôle : il arrivait à la fin du film pour nous aider à résoudre l'histoire. Luc Besson m'a dit que le personnage ne pouvait pas avoir une place aussi importante parce qu'on avait besoin d'un nouveau duo de héros et que ce soit leur film. On ne pouvait pas se reposer sur les anciens. On s'est alors dit que Samy devait faire au moins une apparition, en clin d'oeil. On a Bernard Farcy, on a Edouard Montoute, on a la 407... Mais il nous fallait Samy. On s'est vus, on a pris un verre, on a discuté des conditions... Mais il n'a pas voulu accepter une simple apparition. On a respecté sa décision. J'en suis vraiment triste car j'aurais adoré offrir ça au public".

Sauf que sur Twitter, Samy Naceri avait clashé le reboot et assuré que ça ne s'était pas passé ainsi. "Ils m'ont fait croire depuis le début qu'ils ne voulaient pas de moi" avait-il répondu, "j'ai été surpris d'apprendre que de base, leur idée était de faire un Taxi 5 sans même une petite apparition de moi". Il avait même ajouté dans son tweet : "Si la proposition avait eu lieu en début de tournage comme tous les acteurs, ma réponse n'aurait pas été la même".