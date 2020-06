Taxi 6 : Frédéric Diefenthal prêt à reprendre son rôle d'Emilien ? Il répond

Après quatre Taxi avec Samy Naceri et Frédéric Diefenthal, Franck Gastambide et Malik Benthala ont pris le relais dans Taxi 5. Depuis la sortie du film, en 2018, il se murmure qu'un Taxi 6 avec les deux acteurs serait en préparation, mais les fans de la saga peuvent-ils avoir une chance de revoir les interprètes d'Emilien et Daniel ? Frédéric Diefenthal serait-il prêt à reprendre son rôle culte ? Il répond.