Toy Story, Coco, Ratatouille... le top 10 des meilleurs Pixar et ça va faire débat

Pour ce classement, nous avons pris en compte les notes des films Pixar sur Rotten Tomatoes qui recense les critiques.

10. Ratatouille

Un petit rat trop mignon, Paris et des bons petits plats, Ratatouille a tout pour séduire les petits et les grands. Et s'il reste complètement culte pour toute une génération - et a même son attraction à Disneyland Paris - le film sorti en 2007 n'est que 10ème du top. Bon, sur 26, ce n'est pas non plus un score complètement honteux mais quand même...

Score sur Rotten Tomatoes : 96%.