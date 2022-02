Buzz l'éclair part vers de nouvelles aventures (avec un chat trop mignon), la bande-annonce

Les fans de l'univers Disney vont être gâtés que ce soit côté Disney+ ou bien au cinéma. Côté plateforme, on pourra bientôt découvrir Cars on the Road, une série sur les films Cars, une série sur Tiana de La princesse et la grenouille ou encore, une série sur Vaiana. Et au cinéma aussi, il y a de quoi nous occuper.

Le passé de Buzz l'éclair se dévoile

Si vous avez toujours voulu en savoir plus sur ce personnage, c'est cadeau : le 22 juin prochain, le film sur les origines de Buzz l'éclair débarque au cinéma. Intitulé tout simplement Lightyear en version originale et Buzz l'éclair en français, ce long métrage raconte le passé du héros qui a inspiré la figurine vue dans Toy Story et ses suites. Ranger de l'espace, Buzz va partir pour une mission compliquée qui faire face à de nouveaux ennemis. Le tout accompagné de Sox, un chat robot trop mimi. En VO, Buzz est doublé par Chris Evans aka Captain America. Eh oui, rien que ça !

Le film Buzz l'éclair est en développement depuis la fin des années 2010. Un projet de longue haleine donc pour le célèbre studio qui fait actuellement le buzz avec les titres du film Encanto dont We Don't Talk About Bruno qui bat des records. Disney vient même d'être nommé trois fois aux Oscars 2022 pour le meilleur film animé avec Luca, Encanto et Raya et le dernier dragon.