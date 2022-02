Oscars 2022 nominations : Kristen Stewart, Dune et Andrew Garfield nommés, la liste complète

En 2021, ce sont les films Nomadland et The Father qui se sont imposés lors de la cérémonie des Oscars. Après une année riche en cinéma, la célèbre académie a dévoilé les nommés de l'édition 2022, annoncés par les acteurs Tracee Ellis Ross et Leslie Jordan mais aussi par une équipe de médecins ou bien par une lycéenne, des pompiers ou encore un étudiant de la bourse Chadwick Boseman. Que retenir de ces nominations ? D'abord la nomination de Kristen Stewart pour le film Spencer et l'absence de Lady Gaga dans la catégorie meilleure actrice. Côté acteurs, Andrew Garfield est présent pour la comédie musicale Tick, Tick... Boom ! en meilleur acteur face notamment à Will Smith pour La Méthode Williams. Dune est aussi nommé 10 fois dont dans la catégorie Meilleur film.

Egalement dans le top des nommés ? The Power of the Dog (dispo sur Netflix) avec 12 nominations, West Side Story et Belfast avec 7 nominations ou encore Don't Look Up avec 4 nominations.

La liste complète des nommés aux Oscars 2022

Meilleur film

Belfast

Coda

Don't Look Up

Drive my Car

Dune

La Méthode Williams

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Meilleur réalisateur

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive my Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Meilleur acteur

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom !

Will Smith, La Métode Williams

Denzel Washington, The Tragedy of Macbth

Meilleure actrice

Jessica Chastain, Dans les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Madres Paralelas

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Meilleure acteur dans un second rôle

Ciaran Hinds, Belfast

Troy Kotsur, Coda

Jesse Plemmons, The Power of the Dog

J.K. Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee , The Power of the Dog

Meilleure actrice dans un second rôle

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, La Méthode Williams

Meilleur scénario original

Belfast

Don't Look Up

La Méthode Williams

Licorice Pizza

Julie (en 12 chapitres)

Meilleur scénario adapté

Coda

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Meilleurs costumes

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Meilleure bande-originale

Don't Look Up

Dune

Encanto

Madres Paralelas

The Power of the Dog

Meilleure chanson originale

Be Alive, La Métode Williams

Dos Oruguitas, Encanto

Down to Joy, Belfast

No Time to Die, Mourir peut attendre

Somehow You Do, Four Good Days

Meilleur son

Belfast

Dune

Mourir peut attendre

The Power of the Dog

West Wide Story

Meilleur montage

Don't Look Up

Dune

La méthode Williams

The Power of the Dog

Tic, Tick... Boom !

Meilleur effets spéciaux

Dune

Free Guy

Mourir peut attendre

Shang-Chi et la légende des 10 anneaux

Spider-Man : No Way Home

Meilleure photographie

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Meilleurs décors

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Meilleurs maquillages et coiffures

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Meilleur film étranger

Drive my Car

Flee

The Hand of God

Lunana

Julie (en 12 chapitres)

Meilleur film d'animation

Encanto

Flee

Luca

Les Mitchell contre les machines

Raya et le dernier dragon

Meilleur court métrage animé

Affairs of the Art

Bestia

BoxBallet

Robin Robin

The Windhield Whipper

Meilleur court métrage

Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On my Mind

Please Hold

Pour découvrir la liste des gagnants, rendez-vous le 27 mars prochain.